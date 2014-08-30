بالصور..انجراف سيارة في وادي مربض بالفجيرة

انجرفت اليوم مركبة مواطن في وادي مربض بالفجيرة دون ان يسفر الحادث عن أية إصابات تذكر.

وتشير التفاصيل التي حصلت عليها "البيان" من رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الفجيرة الرائد الدكتور سعيد الحساني ، إلى أن مواطنا من منطقة مربض بالفجيرة قد ترجل من سيارته ذات الدفع الرباعي نوع راف فور بالقرب من عزبته" حظيرة المواشي الخاصة به التي تقع اسفل الجسر القريبة من المنحدرات الجبلية ومجرى احد الأودية ، ليفاجأ باندفاع مياه الوادي باتجاه سيارته دون ان يتعرض هو لأية إصابات تذكر، لتنجرف معها المركبة مصطدمة بالصخور الجبلية حتى استقرت بالقرب من سوق الجمعة.

وعليه حذرت القيادة العامة بشرطة الفجيرة بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمنحدرات الجبلية والسدود خلال الاجواء الماطرة حفاظا على أرواحهم .

والصور من القارئ محمد سليم..