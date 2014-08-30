«المصرى اليوم» تنشر نص الخطاب المرسل من طلاب الجامعات لمحلب

تنشر «المصرى اليوم» نص الخطاب الذى أرسلته الاتحادات الطلابية، السبت، للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بالتدخل لحل أزمة اللائحة الطلابية، بعدما أبدى موافقته على ذلك.

> ويقول الخطاب :

> بسم الله الرحمن الرحيم

معالي السيد رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية

تحية طيبة و بعد،

يطيب لنا نحن ابنائكم الطلاب أن نتوجه لفخامتكم بكامل التحية والإجلال لما تبذلونه من مجهودات وفيرة فى خدمة الوطن، وحرصكم الشديد على استقرار وسلامة مصرنا الحبيبة.

ونرجو من سيادتكم سرعة التدخل لحل أزمة اللائحة الطلابية وحماية الطلاب من سطوة المجلس الأعلى للجامعات وإصراره على إدارة المنظومة التعليمية بنظام عقيم، لم يعد يناسب عصرنا ولا حماس وتفتح شباب الجامعات، بل يذهب بالجامعة إلى المزيد من التوتر وانعدام الاستقرار، والذي يؤثر بالتالي على استقرار وطننا الحبيب، الذي هو فى أمس الحاجة إلى الاستقرار، من أجل استكمال مسيرة البناء والعمل

> لقد شكل اتحاد طلاب مصر، العام الماضي، لجنة تضم 9 من رؤساء اتحادات الطلاب لتعديل اللائحة الطلابية، التي وضعها طلاب جماعة الاخوان المسلمين، وعملت اللجنة منذ اليوم الأول لها على الخروج بشكل يلائم طموح الطلاب ويحل مشاكلهم، ويوفر مناخ الحرية والديمقراطية داخل الجامعة، ويزيل عن الطلاب شعور الاضطهاد، الذي لطالما شعروا به تجاه الدولة وإدارة الجامعة، وذلك لأننا رأينا أن هذا هو الحل الأمثل، أو قد يكون الوحيد، للحفاظ على استقرار الوطن وحماية الطلاب من استغلالهم سياسيًا من جانب من يريدون السوء لوطننا الغالي، لذا عزمت اللجنة على اشراك المجتمع الطلابي كاملًا فى وضع تصور اللائحة واستشارة أصحاب الخبرات و جمع الآراء وصياغة أفضل شكل للائحة تنظم المجتمع الطلابي بالشكل الأمثل، و لكننا صدمنا بقانون تنظيم الجامعات، والذي يقف حائلاً منيعًا أمام أى محاولات لوضع لائحة طلابية تليق بالطلاب وتعطيهم الشعور بالأمان داخل الجامعة، فلم يكن أمامنا حل لذلك إلا وضع تصور لباب خاص بالطلاب داخل قانون تنظيم الجامعات، يصنع شكلًا جديدًا لاتحاد طلاب قوي، ينتخب انتخاب حر، يمثل الطلاب فعليًا، لديه صلاحيات التمثيل فى مجالس ادارة الجامعات ومجالس التأديب، ويعدل من اللائحة التأديبية الظالمه للطلاب، لنصل إلى وضع يليق بالطلاب، ويضيف لهم الطمئنينة، وبالتالي يصل بالجامعة إلى الاستقرار، ورفعنا مقترحنا لوزارة التعليم العالي، ودعونا إلى معسكر بالمدينة الشبابية بأبوقير، ولكننا صدمنا بالمجلس الأعلى للجامعات يطرح للنقاش لائحة غير التى سلمناها لهم، وجدناهم اتوا بلائحة طلاب الإخوان ووضعوا بها بعض التعديلات الطفيفه فى الجوانب المالية و الإدارية فقط، مما يزيد من صلاحيات نائب رئيس الجامعة ويضعف من صلاحيات رئيس الاتحاد، فما كان علينا إلا أن انسحبنا من المعسكر، رافضين هذه السياسة الخاطئة فى إدارة الجامعات، والتى لم تؤتي بثمارها من قبل ولن تؤدي بالجامعة إلا لمزيد من التوتر وانعدام الاستقرار، وفى ظل تعنت اعضاء هيئة التدريس ضدنا، لم يكن لنا من نلجأ إليه إلا سيادتكم لحماتيتنا وحماية الجامعة وحماية الوطن من اصحاب المصالح داخل الجامعات، والذين يعلوا بانفسهم فوق الوطن و يرفعون من صلاحياتهم على حساب استقرار وطننا الغالي .

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير

مقدمة لسيادتكم

> اتحادات طلاب جامعات مصر».