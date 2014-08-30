مقاتلو «داعش» يبيعون أيزيديات في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن عشرات من النساء الأيزيديات اللاتي أسرهن مقاتلو تنظيم «داعش» في العراق أرغمن على اعتناق الإسلام قبل بيعهن لتزويجهن قسرا بعناصر التنظيم المتطرف في سوريا.

وأوضح المرصد أن داعش وزع على عناصره في سوريا، خلال الأيام والأسابيع الماضية، نحو 300 فتاة وسيدة من أتباع الديانة الأيزيدية، ممن اختطفن في العراق قبل عدة أسابيع، وذلك على أساس أنهن سبايا من غنائم الحرب مع الكفار.

وباع التنظيم تلك المختطفات، لعناصر آخرين من التنظيم، بمبلغ مالي قدره 1000 دولار أمريكي للأنثى الواحدة، بعد أن قيل إنهن دخلن الإسلام.

ووثق المرصد 27 حالة على الأقل، من اللواتي تم بيعهن وتزويجهن من عناصر داعش في ريف حلب الشمالي الشرقي، وريفي الرقة والحسكة.