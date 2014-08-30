أخبار عاجلة

صحيفة إسبانية: ترامب سيفتح ذراعيه للسيسي في أول زيارة للبيت الأبيض -
صور| محافظ دمياط يشهد الاحتفال بيوم اليتيم -
«الإصلاح والنهضة»: نتواصل مع أحياء الإسكندرية لإعادة «رونق» المحافظة -
«صحة بورسعيد»: لا فرق بين الجديري المائي والكاذب.. ولا خطر منه على الأطفال -
قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر -
محافظ الدقهلية: تركيب كاميرات مراقبة في أماكن استلام القمح -
«هواوي» تحقق عائدات 75 مليار دولار وأرباح 5.3 مليار لعام 2016 -
قطع المياه 10 ساعات عن 7 مناطق في شبرا الخيمة.. الأربعاء -
صور| رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة في انفجار مركز التدريب -
تفاصيل لقاءات عبدالعال برؤساء برلمانات أوغندا وجورجيا وبنجلادش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مقاتلو «داعش» يبيعون أيزيديات في سوريا

Google+ Print

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن عشرات من النساء الأيزيديات اللاتي أسرهن مقاتلو تنظيم «داعش» في العراق أرغمن على اعتناق الإسلام قبل بيعهن لتزويجهن قسرا بعناصر التنظيم المتطرف في سوريا.

وأوضح المرصد أن داعش وزع على عناصره في سوريا، خلال الأيام والأسابيع الماضية، نحو 300 فتاة وسيدة من أتباع الديانة الأيزيدية، ممن اختطفن في العراق قبل عدة أسابيع، وذلك على أساس أنهن سبايا من غنائم الحرب مع الكفار.

وباع التنظيم تلك المختطفات، لعناصر آخرين من التنظيم، بمبلغ مالي قدره 1000 دولار أمريكي للأنثى الواحدة، بعد أن قيل إنهن دخلن الإسلام.

ووثق المرصد 27 حالة على الأقل، من اللواتي تم بيعهن وتزويجهن من عناصر داعش في ريف حلب الشمالي الشرقي، وريفي الرقة والحسكة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية