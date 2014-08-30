سر جمال بشرة صوفيا المريخ

تتميز الفتاة المغربية بجمال ونقاء بشرتها دائماً، فهل سألتِ نفسك من قبل عن سر جمالها أو حتى عن السر في إبداعات مراكز التجميل المغربية؟؟

السر يكمن في زيت الأركان، فهذا الزيت مستخرج من شجرة الأركان التي تنمو في المغرب، وهي شجرة ذات فوائد هامة للبشرة والجسم لاحتوائها على فيتامين (E).

يقوم زيت الأركان بتوحيد لون البشرة، وإزالة الرؤوس السوداء، إضافة إلى قيامه بتأخير ظهور التجاعيد، ومعالجة الشعر التالف، ومن هنا يبدأ التساؤل: من أين أحصل على زيت الأركان؟ وكيف أقوم باستخدامه؟

بداية عليك بالبحث عن زيت الأركان أو الارغان في محلات العطارة أو محلات بيع منتجات الحمامات المغربية، وعليك باستخدامه يومياً قبل النوم بعد تنظيف البشرة وإزالة الماكياج، وللاستفادة من زيت الأركان في العديد من أمور العناية بالبشرة عليك باتباع الآتي:

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1.لبشرة الجسم:

اعملي على حماية الجسم من الجفاف وإعطائه جرعات مكثفة من الترطيب الرائع عن طريق تدليك الجسم بزيت الأركان بعد الاستحمام مباشرة، إذ تعمل هذه الخطوة على ترطيب الجسم بشكل كامل، إضافة إلى التخلص من تشققات الجلد، ومنح الجسم الصفاء واللون المميز.

2.لبشرة الوجه:

اخلطي ملعقة من كل من: مسحوق الحلبة، حمص مطحون، فول مطحون، صفار بيضة، ماء ورد، زيت الأركان، وضعي المزيج على وجهك حتى يجف، ثم اغسليه بالماء الفاتر، فهذا الخليط يساعد على إزالة التجاعيد ويصفي البشرة ويوحد لونها.

3.للشعر:

امزجي زيت القطران وزيت الارغان مع زيت حبة البركة، واستعملي المزيج كحمام زيت لمدة ساعتين قبل الاستحمام، فهذا الحمام يعمل على تطويل وتكثيف الشعر ومنع تساقطه.

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