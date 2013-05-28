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ضبط قنابل ومدافع وأسلحة ثقيلة بمزرعة صحراوية بالمنيا

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ضبط قنابل ومدافع وأسلحة ثقيلة بمزرعة صحراوية بالمنيا ضبط قنابل ومدافع وأسلحة ثقيلة بمزرعة صحراوية بالمنيا

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة ، والقنابل اليدوية ، ومدافع الجرينوف والأربي جي ، ومتفجرات و1200 طلقة جرينوف بمزرعة بالطريق الصحراوي الغربي.

نلقي اللواء احمد سليمان مدير امن المنيا اخطارا بورود معلومات عن وجود عملية لتهريب الأسلحة علي الطريق الصحراوي.

وعلي الفور انتقل مفتش المباحث والنقباء احمد الصاوي ،  محمد عصمت ، محمد التواب والعميدين علي سلطان مدير البحث الجنائي ومحمود عفيفي رئيس البحث الجنائي الي الطريق الصحراوي ، حيث وجد كمية هائلة من الأسلحة الثقيلة عبارة عن 2 مدفع جرينوف ومدفع اربي جي ، 8 قذائف اري بي جي ، 2 قنبلة يدوية ، 7 مفجرات الار بي جي و1200 طلقة جرينوف ، بحوزة كل من عبد العال البدري فوزي 20 سنة – مؤمن بكر انور 20 سنه ، وليد مصطفي محمود 36 سنة ، محمد هلاوي محمد 26 سنة ، احمد مصطفي احمد 15 سنة داخل مزرعه شقيق المتهم الأول ويدعي سيد البدري فوزي 35 سنه من محافظات سوهاج ، أسيوط ، قنا.

وتم القبض علي المتهمين وبحوزتهم المضبوطات وتم ابلاغ الشرطه العسكرية لفحص المتفجرات وتحرر محضر بالواقعة.

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