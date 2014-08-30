ماء جوز الهند للتخلص من مشاكل الشعر

إذا كنت تقرئين عن طرق العناية بالشعر فبالتأكيد أنك سمعت عن فوائد زيت جوز الهند في التخلص من تقصف وتساقط الشعر، ولكن هل سمعت عن فوائد ماء جوز الهند للشعر؟؟

إن زيت جوز الهند مفيد في تغذية الشعر وتخليصه من التقصف والتساقط، وبمزجه مع ماء جوز الهند سيكون للمزيج تأثير مضاعف في فعاليته على الشعر، لذلك فإن سيدات الهند كنّ دائماً يمزجن زيت جوز الهند مع ماء جوز الهند في أقنعة العناية بالشعر وتغذيته.

وللتخلص من مشاكل الشعر بأسلوب عملي وفعال إليك هذه الوصفة الهندية الرائعة التي تعتمد على زيت وماء جوز الهند:

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المكونات:

•كوب من ماء جوز الهند.

•كوب من زيت جوز الهند.

الطريقة:

1.سخني زيت جوز الهند حتى يصبح دافئاً، وتجنبي تسخينه لدرجة الغليان.

2.امزجي الزيت مع ماء جوز الهند وضعي المزيج على فروة رأسك سريعاً قبل أن يبرد.

3.دلكي رأسك جيداً لمدة دقائق حتى تضمني تغلغل المزيج إلى فروة الرأس.

4.لفي شعرك بلفائف البلاستيك أو القصدير أو ارتدي غطاء الشعر البلاستيكي.

5.اتركي شعرك لمدة ساعتين، ويفضل توجيه مجفف الشعر الكهربائي كل نصف ساعة لمدة 5 دقائق على الشعر ليزيد من سخونة الزيت، وبالتالي يزيد من فعاليته.

6.كرري قناع جوز الهند مرة كل أسبوع ولمدة شهر، ثم مرة كل أسبوعين بعد ذلك.

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