مباشر - إيفرتون 1-2 تشيلسي .. صلاح على مقاعد البدلاء

متابعة حية ومباشرة لمباراة تشيلسي وإيفرتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، والتي لم يبدأ فيها محمد صلاح جناح الزرق المباراة أساسيا.

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سجل دييجو كوستا الهدف الأول بعد 35 ثانية، بينية من فابريجاس انفرد وسدد بين قدمي الحارس.

في الدقيقة الثالثة ينجح برانيسلاف إيفانوفيتش في تسجيل الهدف الثاني.

في الدقيقة 45 يسجل كيفين ميراليس الهدف الأول لإيفرتون من رأسية رائعة.

تشيلسي يأتي برفقة توتنام وسوانزي فقط من فرق الدوري الإنجليزي الذين لم يخسروا أي نقاط حتى الآن.