اتحاد العاملين بـ«عين شمس» يجتمع لبحث ترتيبات زيارة القناة الجديدة الأحد

أعلن اتحاد العاملين بجامعة عين شمس عن عقد اجتماعا، صباح الأحد، بقصر الزعفران مقر إدارة الجامعة لبحث الترتيبات اللازمة قبل زيارة وفد العاملين لمشروع قناة السويس الجديدة.

من جانبه قال مصطفى رشدي، رئيس اتحاد العاملين بجامعة عين شمس، في تصريحات صحفية، السبت، أن الاجتماع سيحضره جميع ممثلي الاتحاد وأنه سيشهد مناقشة كافة المقترحات حول مبادرة الاتحاد للتبرع بشهر من صندوق دعم العاملين بالجامعات «البدل» لصالح صندوق «تحيا مصر».

وأضاف «رشدي» أنه سيتم الاتفاق والتنسيق مع قيادات اتحادات الجامعات الموافقة على التبرع للصندوق والبالغ عددها 14 جامعة، ومراجعة الترتيبات الأخيرة لزيارة مشروع محور قناة السويس الجديدة عقب استخراج الموافقات الأمنية.