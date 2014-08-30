بدء التشغيل التجريبي لمحطة كهرباء العين السخنة

بدأت عملية التشغيل التجريبي لمحطة كهرباء العين السخنة، بالسويس، السبت، على أن يبدأ التشغيل الرسمي للمحطة في غضون شهر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء.

ووفقًا لأحد مسؤولي قطاع التشغيل بالمحطة، فقد استمرت عملية التشغيل التجريبي ما يقرب من 55 ثانية، وأنتجت 560 ميجا وات، ستستمر عملية التشغيل التجريبي لمدة 15 يومًا، تجري خلالها عملية اختبار الوحدة وفحصها لتدخل في منظومة إنتاج الكهرباء، لتضخ ما يزيد على 450 ميجا وات لشبكة توزيع الكهرباء.

وتأتي أهمية محطة كهرباء العين السخنة في كونها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تعمل بنظام الضغوط الحرجة، وتنتج 1300 ميجا وات في اليوم، وبدأ العمل بها منذ 5 سنوات، وكان من المفترض أن تسلم منتصف عام 2013، لكن تأخر تشغيلها بسبب الإضرابات والاعتصامات.