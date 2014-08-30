أنجلينا جولي تخيّب أمل والدها

كشف السيد Jon Voight والد النجمة العالمية Angelina Jolie أنه فوجئ كباقي الجمهور لدى سماع خبر واج إبنته من الممثل Brad Pitt، لأنها لم تخبره سابقاً ولم تدعوه إلى حفل الزفاف.

وعن ردة فعله، أكد Voight، الذي هاجم سابقاً داعمي غزة، أنه لم يغضب منها بالرغم من أنها خيبّت أمله بعض الشيء، وتمنى لها أن تكون سعيدة بهذا القرار المصيري الذي إتخذته.

هذا ورأى Jon Voight أن Brad Pitt، الذي تباهى بخاتم زواجه خلال تصويلر فيلمه الجديد، أثبت طوال هذا السنوات أنه شخص جيد ومسؤول وبإستطاعته تأسيس عائلة مثالية.

يشار إلى أن Angelina Jolie البالغة من العمر 39 عاماً تزوجت السبت الماض في مدينة نيس الفرنسية، وأقامت حفل زفاف بسيط حضره حوالي الـ 20 شخصاً فقط من الأصدقاء المقربين، إلى جانب أولادها الـ 6.

لا بد من الإشارة إلى أن هذا الزفاف إنتظره الملايين من جمهور Jolie و Pitt، خصوصاً أنهما يعيشان علاقة عاطفية في العلن منذ 9 سنوات.

جورج كلوني أول المهنئين بزواج أنجلينا جولي وبراد بيت