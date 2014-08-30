بالصور: خليل بعد هجره ألما يتزوج نيسليشاه ألكوتشلار

بعد هجره حب حياته السابق للممثلة أوزجي أوزبرينشجي الشهيرة بألما في مسلسل"أحلام بريئة" الذي استمر خمس سنوات كاملة، تزوج الممثل التركي الوسيم أنجين ألتان دوزياتان الشهير بخليل في مسلسل"النهاية" الحسناء التركية نيسليشاه ألكوتشلار بعد قصة حب سريعة وخطوبة قصيرة لم تتم العام مساء الخميس 28 أغسطس (آب) 2014 بحفل زفاف رومانسي أنيق حيث أبدت نيسليشاه موافقتها على الإرتباط به بسعادة. كما وافق أنجين على ارتباطه بها عند عقد القران ونطق كلمة "نعم أوافق على الزواج بها للأبد" بسرعة قياسية وبساطة. ثم وقّعا على قسيمة الزواج وألبس العريس أنجين عروسه الجميلة خاتم الزواج الذهبي وقبّلها بطريقة أسعدت الحضور الذي اقتصر على عائلتيهما وأصدقائهما المقربين من بينهم أسماء لامعة في السياسة والرياضة والفن كان من أبرزهم: الممثل المحبوب كينان أميرزالي أوغلو الشهير بماهر كارا في مسلسل "القبضاي" الذي شارك صديقه العريس أنجين أسعد أيام حياته ورقص معه وأصدقائه الدبكة التراثية التركية الأصيلة.

وقد زف الثنائي السعيد بسيارة فورد موستانغ موديل عام 1968 كلاسيكية عائدة ملكيتها للعريس أنجين ألتان،والتي يستمتع جداً بقيادتها في مناسباته الهامة جداً.

وقد تسربت صور زفافهما مباشرة عبر موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" قبل أي وسيلة إعلامية أخرى في بثّ فوتغرافي حيّ ومباشر .