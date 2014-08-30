من كاد يتسبّب ببكاء عمرو دياب في حفله أمس؟

لم يكن تنظيم حفل "الهضبة" عمرو دياب عادياً بل كان تنظيماً دقيقاً يعكس مدى احترامه لجمهوره حيث تمّ إعلان صعود عمرو للمسرح في العاشرة مساءً وهو تماماً الموعد الذي خرج فيه عمرو لجمهوره وسط هتافات المعجبين "بنحبك يا عمرو". الحفل أقيم في قرية "موسى كوست" برأس سدر وهو من تنظيم وليد منصور.

بدأ عمرو دياب الحفل بأغنية "الليلة" التي ظل الجمهور يرددها كلماتها معه كلمة بكلمة. وظل الجمهور يطالب عمرو بتقديم أغنيات ألبومه الجديد "شفت الأيام" فقال لهم عمرو:" لا أستطيع أن أرفض لكم طلباً وسأغني لكم من أغاني الألبوم الجديد الذي سيتم طرحه بعد يومين في الأسواق".

وبالرغم من أن فرقة عمرو لم تكن تحفظ ألحان الأغاني الجديدة، إلا أنهم استطاعوا أن يشعلوا أجواء الحفل مع عمرو الذي حرص على أن يجعل الجمهور يحفظ كلمات أغانيه الجديدة حتى يرددها معه وهو ما حدث بالفعل.

"الهضبة" أهدى الحفل تقريباً لروج الشاعر الراحل مجدي النجار الذي تربطه به علاقة قوية امتدت لسنوات. وقام أحد الجمهوربإلقاء "بوستر" كبير يحمل صورته. فأخذها عمرو وقال:" ليس هذا ما أريد ولو أنه لي بمفردي لن آخذه".

وبالفعل بعد فترة قليلة تلقى "الهضبة" "بوستر" كبيراً يحمل صورته مع الكاتب الكبير مجدي النجار الذي توفي مؤخراً. وبتأثر قال:" علينا جميعاً أن نفرح لأن النجار سيكون سعيداً بفرحتنا اليوم".

بالفعل غنى "الهضبة" مجموعة متميزة من أغاني ألبومه الجديد "شفت الأيام". واستطاع من خلال الحفل أن يؤكد أن مسلسله "الشهرة" قادم خلال شهر رمضان المقبل حيث قدم أغنية جديدة من ألبومه وقال إنها الأغنية التي يغنيها في المسلسل مع الفنان محمد لطفي ليخرج لطفي إلى المسرح وسط ترحيب من عمرو ومن الجمهور. وبذلك يكون الهضبة قد أكد خوض المنافسة الدرامية في رمضان القادم.

حرص عمرو على تحية فريق عمل الألبوم وطلب صعودهم جميعاً للمسرح ورحّب بهم كل فنان باسمه ومنهم تامر حسين الذي كتب له معظم أغاني الأغاني وتامر علي وأحمد حسين وغيرهم.

عمرو كان منطلقاً كعادته وارتدى تي شيرت أبيض سادة وبنطلوناً أسود. وقدم العديد من الأغاني على مدار ساعة ونصف. كما حرص على غناء 2 ميدلي لأغنياته القديمة مما أشعل حماس الجمهور الذي يحفظ كلمات أغاني عمرو بأكملها.

كواليس الحفل

- حدثت بعض المشادات بين شباب تواجدوا في الحفل وخصوصاً مع أحدهم الذي استخدم الشماريخ "ألعاب نارية شديدة الاحتراق" لأنه كاد يصيب الشباب مما دفعهم لإبعاده عنهم والانفعال عليه.

- عمرو دياب كاد يبكي عندما حصل على "البوستر" الذي يجمعه بالشاعر الكبير مجدي النجار. ولكنه تمالك نفسه سريعاً وبدأ يغني أغنياته في الألبوم الجديد ويقوم بتحفيظها للجمهور.

- تمّ الإعلان عن الألبوم أكثر من مرة خلال الحفل ووعد عمرو الجمهور بأنه سيكون هناك حفل آخر للألبوم بعد عشرين يوماً من حفله في قرية "موسى كوست" برأس سدر.

- وليد منصور منظم الحفل حرص على توفير كل سبل الراحة للصحفيين الذين قاموا بتغطية الحفل وأعطى تعليمات مشددة للـ"جاردات" بالتعامل معهم بشكل محترم.

- انتشرت قوات الجيش خارج الحفل بصورة كبيرة حيث تم تأمين الحفل بصورة قوية جداً باستخدام عدد كبير من "الجاردات" إضافة إلى قوات الشرطة والجيش التي ملأت المكان.

- أثناء الحفل توقفت إحدى السماعات عن العمل مما تسبب بارتباك في الصوت. إلا أن عمرو تدارك الموقف وظل يغني إلى أن انتهت المشكلة بعد أقل من دقيقة.

- لم يقتصر حضور الحفل على الجمهور المصري بل كان هناك العديد من الجاليات العربية حرص على حضور حفل "الهضبة" والاستمتاع بأغنياته.

- عمرو بدا في غاية الرشاقة حيث ظل يرقص ويتفاعل مع الجمهور بروح ولياقة عالية كعادة عمرو في حفلاته.