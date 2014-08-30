كريستين ستيوارت توضح سبب ابتسامتها النادرة

يُلاحظ العديد من الأشخاص أنّ الممثلة العالمية Kristen Stewart تبدو عليها التعاسة في أغلب إطلالاتها، حيث إنها لا تضحك للجمهور ولا للكاميرات إلا نادراً.

يعتقد البعض أنّ السبب في هذا هو حزن Stewart الدائم، بينما يفسّره البعض الآخر بأنه نتيجة طبيعتها العدائيّة والمتقلّبة.

Kristen البالغة من العمر 24 عاماً، والتي انفصلت عن حبيبها الممثل Robert Pattinson بعد خيانتها له، أوضحت هذا الأمر، خلال حديثها إلى مجلة Elle العالمية، وقالت: "إذا ابتسمت أمام عدسات المصوّرين، وهذا ما لن أفعله، سأشعر بأنني مُهانة ومُدنّسة".

وأكدت Stewart، نجمة سلسلة أفلام twilight، أنها لن تغيّر طبيعتها، مهما ازدادت الانتقادات، لأنّها لا تأبه بنظرة الآخرين إليها، بقدر ما يهمّها أن تظهر على طبيعتها، من دون ارتداء ثوب التصنّع الذي لا يليق بها أبداً.

يُشار إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الممثلة Kristen Stewart عدم اكتراثها بآراء جمهورها. ففي السابق وبعد فضيحة خيانتها لحبيبها، أكّدت أنها لا تهتمّ إذا أصبحت مكروهة من قبلهم.

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