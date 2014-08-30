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كيف ظهرت المخرجة نادين لبكي في مهرجان البندقية السينمائي؟

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كيف ظهرت المخرجة نادين لبكي في مهرجان البندقية السينمائي؟ كيف ظهرت المخرجة نادين لبكي في مهرجان البندقية السينمائي؟

السبت 30-08-2014 11:04

كعادتها في كافة المهرجانات السينمائية تظهر المخرجة اللبنانية نادين لبكي متألقة بأجمل الإطلالات على السجادة الحمراء، إذ تألقت في مهرجان البندقية السينمائي بفستان ناعم يحمل توقيع مصممها المفضل إيلي صعب، وأكملت إطلالتها الرائعة بأقراط ماسية جميلة من "Chopard" ، كما كان لها ظهور نهاري في المؤتمر الصحفي لفيلمها الجديد قبل ظهورها على السجادة الحمراء للمهرجان، حيث ارتدت فستاناً قصيراً ومميزاً باللون الأسود ومجوهرات بسيطة من "Chopard".

شاهدي معنا إطلالات نادين لبكي في مهرجان البندقية السينمائي، وشاركينا برأيك. 

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سيدتي