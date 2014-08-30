اللون الأحمر هو لون إطلالات السجادة الحمراء بامتياز

كان هذا الشهر حافلاً باحتفالات السجادة الحمراء، إذ أقيمت فيه 3 احتفالات منتظرة، وشاهدنا فيه العديد من الإطلالات الجميلة والأخرى التي لم تكن موفقة على الإطلاق، وقد لفتنا شيء مشترك في إطلالات النجمات طوال العام، وهو اللون الأحمر الذي كان لون احتفالات السجادة الحمراء بامتياز.

ظهر هذا اللون في عدد من أجمل الإطلالات على الإطلاق في بداية هذا العام، منها: إطلالة الممثلة جينيفر لورانس Jennifer Lawrence في حفل الأوسكار بفستان من "Dior"، وإطلالة لوبيتا نيونغو Lupita Nyongo في حفل "Golden Globes".

واستمر اللون الأحمر محافظاً على مكانته حتى أواخر هذا العام، حيث تألقت به النجمة تايلر سويفت Taylor Swift بلوك أميري مميز، وأوديا راش Odeya Rush التي اختارت فستاناً رائعاً حمل توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة، كما بدا أن هذا اللون كان عنوان حفل EMMYs ، حيث ظهر في العديد من الإطلالات، ومنها: إطلالة كايلي كوكو Kaley Cuoco، وجانواري جونز January Jones بفستان مميز وأنيق.

ولكن لم توفق جميع النجمات باختيار التصاميم المناسبة لإطلالاتهن بهذا اللون فكنّ في قوائم أسوأ الإطلالات، ومنهن: لينا دنهام Lena Dunham، وكريستينا هيندريكس Christina Hendricks.

شاهدي معنا أجمل وأسوأ الإطلالات باللون الأحمر، وأخبرينا برأيك.

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