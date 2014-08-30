الصحة العالمية تحدد 6 دول معرضة لخطر انتشار «إيبولا»

حددت منظمة الصحة العالمية ست دول تقع تحت خطر انتشار فيروس الحمى النزفية “إيبولا” وقالت إنها تعمل مع هذه الدول للتأكد من وجود خطة للرصد، والتأهب والاستجابة، وذلك حسبما ذكرت “CNN”.

والدول التي لها حدود برية مشتركة أو خطوط نقل رئيسية مع الدول التي ينتشر فيها المرض، وتقع في دائرة خطر انتشار إيبولا هي بينين، بوركينا فاسو، ساحل العاج، غينيا بيساو، مالي، والسنغال، بحسب ما أكدت المنظمة، في أول نسخة من سلسلة خارطة الطريق، للتعامل مع إيبولا التي أصدرتها الخميس، وسيجري تحديثها بشكل متواصل.

وتضم خارطة الطريق النقاط الساخنة، والمعلومات الوبائية التي تظهر انتشارالمرض بمرور الوقت، ومعلومات عن الخدمات الصحية والمختبرات الموجودة في المنطقة.

وتهدف هذه الخريطة إلى الحد من انتشار المرض، ووقف انتشاره خلال ستة إلى تسعة شهور.

وتظهر التحديثات على خريطة الطريق ثباتا نسبيا في عدد الإصابات الجديدة التي ظهرت في غينيا وسيراليون، وكان الأسبوع الماضي قد شهد الزيادة الأكبر في عدد حالات الإيبولا في غينيا وسيراليون ما يلقي الضوء على “الحاجة العاجلة لفرض إجراءات السيطرة وزيادة القدرة على إدارة الحالات.” بحسب المنظمة.

وقالت المنظمة إنها تعمل مع شركاء عديدون يعملون أيضاً مع تلك الدول للتأكد من الرصد التام للمرض والإجراءات المتخذة للتعامل معه.