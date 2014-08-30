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«داعش» تبيع نحو 300 من الأيزيديات بـ1000 دولار للفتاة

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«داعش» تبيع نحو 300 من الأيزيديات بـ1000 دولار للفتاة «داعش» تبيع نحو 300 من الأيزيديات بـ1000 دولار للفتاة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ”داعش” قام ببيع نحو 300 فتاة من بنات الطائفة الأيزيدية مقابل مبلغ ألف دولار للفتاة الواحدة، وذلك حسبما ذكرت “CNN ”

وجاء في تقرير المرصد المنشور على موقعه الرسمي أن التنظيم “وزع على عناصره في سوريا، خلال الأيام والأسابيع الفائتة، نحو 300 فتاة وسيدة من أتباع الديانة الأيزيدية، ممن اختطفن في العراق قبل عدة أسابيع، وذلك على أساس أنهن سبايا من غنائم الحرب مع الكفار، وفي عدة حالات وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان.”

وأضاف التقرير: “قام عناصر التنظيم ببيع تلك المختطفات، لعناصر آخرين من التنظيم، بمبلغ مالي قدره 1000 دولار امريكي للأنثى الواحدة، بعد أن قيل إنهنَّ دخلن الإسلام، ليتم تزويجهنَّ لمقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية الذين قاموا بدفع الأموال للحصول على اللواتي اشتروهنَّ بأموالهم”.

واشار التقرير إلى أن المرصد “وثق 27 حالة على الأقل، من اللواتي تم بيعهن وتزويجهن من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في ريف حلب الشمالي الشرقي، وريفي الرقة والحسكة.”

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