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رسميا.. سونج من برشلونة إلى وست هام

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رسميا.. سونج من برشلونة إلى وست هام رسميا.. سونج من برشلونة إلى وست هام

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي يوم السبت عن تعاقده رسميا مع الكاميروني متوسط ميدان برشلونة ألكسندر سونج قادما من برشلونة الإسباني علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

سونج صاحب الـ26 عاما خرج نهائيا من حسابات لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة، ليبدأ اللاعب بالبحث عن نادي للانتقال له.

وقدم وست هام لاعبه الجديد سونج في أرضية الملعب قبل لقاء الفريق أمام سندرلاند في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال سونج في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اللندني: "سعيد جدا لوجودي مع وست هام، فهو نادي كبير".

ولعب سونج في الدوري الإنجليزي من قبل مع أرسنال قبل أن ينتقل إلي برشلونة، محققا الدوري الإسباني.

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