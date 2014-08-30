واشنطن تدعو إلى تحالف عالمي ضد “داعش”

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى، أنه يعتزم التباحث معه الحلفاء الغربيين حول سبل مواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” وذلك على هامش قمة حلف الأطلسي القادمة، في إطار الجهود الأمريكية لبناء تحالف عالمي واسع ضد التنظيم الإرهابي، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مساء الجمعة إلى تحالف عالمي واسع من اجل مكافحة “برنامج الإبادة” الذي يتبعه تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا وشمال العراق. وقبل أسبوع من قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في ويلز في 24 سبتمبر، دعا كيري في مقال في صحيفة نيويورك تايمز إلى “رد موحد بقيادة الولايات المتحدة وأوسع تحالف ممكن بين الأمم”.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه سيسعى إلى جانب وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل على هامش قمة الحلف، التباحث مع الحلفاء الأوربيين “للحصول على أكبر مساعدة ممكنة”. وتابع وزير الخارجية الأمريكي أن الرئيس أوباما بصدد إعداد خطة شاملة لدحر “الدولة الإسلامية” الذي سيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق، معلنا إياها “دولة خلافة”. وتابع أن أوباما سيقترح “إستراتيجية ضد التنظيم الإرهابي” خلال قمة لمجلس الأمن الدولي الذي ستتولى الولايات المتحدة رئاسته في سبتمبر. وقال الوزير الأمريكي “سننتهز هذه الفرصة لمواصلة تشكيل تحالف واسع والتأكيد على الخطر الذي يشكله هؤلاء المقاتلون الأجانب بما في ذلك الذين التحقوا ب(تنظيم) الدولة الإسلامية”.

وكشف كيري أيضا على أنه يعتزم مع وزير الدفاع هيغل القيام بجولة شرق أوسطية عقب قمة الحلف الأطلسي للحصول على مزيد من الدعم “من الدول الأكثر تعرضا للتهديد المباشر”.

في غضون ذلك، صرح البنتاغون بأن عملياته العسكرية في العراق ضد مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية”، يكلف نحو 5,7 ملايين دولار يوميا، مضيفا أن الولايات المتحدة نشرت 865 جنديا في العراق لحماية موظفيها وتقديم النصائح للجيش العراقي بعد أن شن هذا التنظيم المتطرف هجوما عنيفا في التاسع من حزيران/يونيو الماضي استولى خلاله على مناطق واسعة من الأراضي العراقية.