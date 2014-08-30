ننشر 10 طرق لتقوية الذاكرة والمخ وتذكر المعلومات بسرعة

أن تعيش بذاكرة معصومة من الخطأ وخالية من النسيان، هو أمر مستحيل، فمع التقدم في العمر، تقل القدرة الفعلية على تذكر المعلومات، وقد توصل الباحثون أن الانسان يفقد حوالي 90% من كل المعلومات التي يتعلمها أو يكتسبها، لذلك إذا وجدت نفسك قد نسيت بعض المعلومات بعد قراءتك لذلك المقال فهو أمر طبيعي.

ويورد موقع لايف هاك الإلكتروني 10 مهارات تمكنك من تذكر المعلومات بصورة مثالية:

معرفة طريقة التعلم الصحيحة

> معرفة طريقة وآلية التعلم الصحيحة هو الأمر الأكثر أهمية مقارنة بالمعلومات نفسها، وتولي المؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها، النصائح التي تعين الطلبة على كيفية استقبال المعلومات والطرق الصحيحة لاستذكارها عند الحاجة.

الدافع للتذكر

> إن الرغبة الجامحة للتذكر هي التي تدفعك، لاستعادة كل المعلومات المتصلة به، لذلك فإن انتقاءك لموضوع ما ضمن مجال اهتماماتك، يدفعك لتخزين كل المعلومات المكتسبة وتذكرها بالشكل الملائم عند الحاجة مهما طال عليها الزمن.

التركيز لاستعادة المعلومات

> قدرتك على التركيز والانتباه، تساعد في اعطاء إشارات للمخ لتحويل كل المعلومات المكتسبة، إلى الذاكرة طويلة الأمد، وكلما كانت قدرتك على التركيز والانتباه طبيعية وغير مفتعلة، كلما زادت قوة الذاكرة في حفظ المعلومات، لذا يفضل الجلوس في الأماكن الهادئة البعيدة عن الضوضاء، لإمكانية استعادة المعلومات.

الاستماع والقراءة ليس الطريقة المثلى

> تعتبر القراءة والاستماع من المهارات الأساسية في التعلم والتذكر، إلا أنها مقارنة بمهارات أخرى كالتعلم الذاتي أو التجربة ، أو النقاشات الجماعية تعد من أقل المهارات التي تعطيك القدرة على التذكر، فكلما زاد تجنبك لدور المتلقي وزاد الانخراط تجربة ما تتعلمه بنفسك، زادت بالمقابل قدرتك على تذكر تفاصيل المعلومات بشكل أفضل.

تدريب ذاكرتك يومياً

> درب ذاكرتك على التذكر بشكل يومي ، لأن مع الوقت ستصبح قدرتك على تخزين المعلومات أكبر وأوسع من قبل، وبحسب ما أوضحت بعض الدراسات العلمية، فإن أفضل توقيت لتذكر المعلومة، هو عند اقترابك من نسيانها ومحاولتك تذكرها.

احرص على الاستراحة

> خلصت الدراسات العلمية إلى أن العقل البشري لا يستطيع التركيز لفترات تتجاوز 45 دقيقه بنفس المستوى من التركيز، وعلى الرغم من تفاوت قدرات البشر في القدرة على العمل أو الدراسة لساعات متواصلة، ولكن جميع البشر باختلاف قدراتهم بحاجة لأخذ فترات من الراحة.

قبل النوم وبعد الاستيقاظ أوقات مثالية

> إن أفضل الأوقات لاكتساب معلومات أو محاولة تذكرها هما عند الاستيقاظ مباشرة من النوم أو قيل النوم، اذ أثبتت الدراسات العلمية أن الذاكرة تكون في أفضل حالتها في تلك الاوقات خاصة أن إشارات المخ تحفز العقل على إرسال المعلومات للذاكرة طويلة الأمد على عكس سائر الاوقات الاخرى التي ترسل فيها المعلومات للذاكرة قصيرة الامد مما يسبب النسيان.

تعليم المعلومات المكتسبة للآخرين

> طالما كان المعلم المصدر الأساسي للمعلومات والمعرفة، لذا فليحرص كل الحرص على صحة المعلومات، وفي حال وقع خطأ ما في معلومة معينة عليه أن يسارع لتصحيحه بعد البحث المكثف والقراءة مما يساهم في تقوية المعلومات والقدرة على تخزينها.

التكرار

> تدريب نفسك على تكرار المعلومات أو حقائق معينة بشكل يومي، يمكنك من تذكر المعلومات بشكل أيسر دون الحاجة للرجوع إلى مصدرها الأساسي.

حافظ على صحتك

> الحفاظ على عاداتك الغذائية ووممارستك للتمارين الرياضية يؤثر بصورة واضحة على صحتك النفسية، فعند شعورك بالعطش أو الجوع.

يتوجب عليك تلبية حاجة جسمك للطعام، لأن تجاهلك لذلك سيجعل عقلك يرفض أي معلومة ويفقد بالتالي القدرة على العمل أو التذكر.