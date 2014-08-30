تعاملي مع طفلك عندما يبلغ العامين

عند بلوغ ابنك العامين، أنت بحاجة للتعامل ربما مع الطفل المراهق، ففي هذه السن قد يظهر عناده في الأكل واللباس، وحتى حمامه الخاص.

ترى الأخصائية النفسية والمستشارة التربوية في مركز «عائلتي للاستشارات» أميرة الخويطر، أن أهم مشاكل هذه المرحلة السنية هي:

1 - لا تجبريه على الأكل، المهم أن يتناول طعاماً مغذياً ومنوعاً ومفيداً، وفي هذه المرحلة السنية يستطيع أن يتناول ثلاث وجبات رئيسة خلال النهار مع وجبتين خفيفتين، مع مراعاة ما يفضله الطفل من نوعية الأطعمة.

2 - قللي من الأطعمة المقلية أو الأكل غير الصحي الذي يصيبه بالنحافة أو البدانة، وإذا كان كثير الحركة ويلهو فهو يحتاج إلى كميات أكثر من الطعام، واجذبيه على الأطعمة الصحية بتقديمها له بشكل جذاب وأشكال غريبة.

3 - أعطيه أنواعاً مختلفة من الأطعمة مثل: الحليب، الأجبان بأنواعها، والبيض، والفواكه، والعصائر الطازجة، وبعض الخضراوات، والسمك والدجاج واللحم، وكذلك الخبز، وأبعديه عن تناول الحلويات بكثرة، وكذلك المشروبات الغازية.

حمامه

- دربيه عليه عند بلوغه عامين؛ لأن الأطفال في هذا السن سيكونون أقدر على التعلم قبل إتمامهم السنة الثالثة، ولكن وفق خطوات معينة وبالتدريج.

- عندما تواجهين عناداً، أو خوفاً منه، أفهميه أنه كبر ويحتاج إلى ترك الحفاظ والدخول إلى الحمام.

- رافقيه وعلمه كيف يستخدمه، وأدخليه الحمام قبل خروجه من المنزل، وقبل الذهاب إلى النوم.

- لا تغضبي بسرعة إذا تبول على نفسه، ولا تعاقبيه حتى لا يصبح لذلك تأثير عكسي عليه، بل شجعيه وقدمي له الهدايا؛ حتى يتعلم بسرعة.

لعبه

- اللعب لدى الطفل في هذا العمر يعد الأهم بالنسبة له، بل إنه يفضله عن الطعام وأي شيء آخر، فالعبي معه، فذلك يقوي العلاقة بينكما.

- قسمي ألعابه: قسم يفضله والثاني من اختيارك، بحيث تناسب نموه، وتنمي ذكاءه وتقوي وقدراته الحركية واللفظية.

- اعلمي أنه منذ ولادته وحتى يبلغ 6 أشهر من عمره يستطيع أن يميز ألواناً معينة مثل: اللون الأحمر فإذا وضعت الأم لعبة له بهذا اللون تجذبه ويلاحقها بنظره، كذلك ينتبه للألعاب الموسيقية، والتي تصدر أصواتاً مختلفة، وإذا بلغ ثلاثة أشهر أحياناً يمسك بها؛ لأنه يستطيع تمييز لعبته، أما الأطفال من سبعة إلى 12 شهراً فيفضلون الألعاب القطنية والبلاستيكية. أما في سن الثانية والثالثة فهو يفضل القصص وتركيب المكعبات وأقلام التلوين والكتابة على اللوح وركوب الدراجة أو السيارة الصغيرة، وهو ما سيبعده عن الغيرة من أخيه.

ملابسه

- ساعديه على ارتدائها؛ حتى يصبح متمكناً من ذلك، وأوضحي له طرق الارتداء.

- عادة في هذه السن يحب التقليد ويعمل كل شيء يطلب منه، فعلميه غلق وفتح الأزرار، بعد أن تختاري الألبسة المريحة له والمصنوعة من القطن، وابتعدي عن الألبسة الضيقة، واختاري له الأحذية المريحة والخفيفة؛ حتى يتمكن من الحركة