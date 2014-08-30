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وزير الداخلية اللبناني يتعهد بالعمل على إطلاق العسكريين المختطفين

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قدم وزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق، اعتذاره إلى أهالي العسكريين المختطفين في عرسال عن أي تقصير قامت به تجاه أبنائهم.

وقال المشنوق، في تصريح صحفي، إن هناك قرارا بعدم ترك باب عربي أو لبناني إلا ويتم طرقه، ولن نترك شخصا إلا وسنطلب منه المساعدة ولن ندع أي شيء إلا ونقوم به لإطلاق سراح المختطفين، ولكن لن نعلن عن مضمون أي حركة.

وقال: «لن أدع أحدا ينام، لا لبناني ولا سوري قبل أن نطلق سراح الأسرى تحت أي ظرف من الظروف، الأسرى ليسوا فقط أبناءنا بل هم أبناء الدولة، التي هي مسؤولة عنهم، ومؤسساتهم مسؤولة عنهم ولن تتركهم»، معربا عن «تفهمه لآلام كل الأهل ولكنّ هناك تكتما وسرية بقرار من الحكومة بالتعامل مع هذا الموضوع، لأن العلنية لن تأتي بأي نتيجة، مع احترامي وتقديري وإحساسي بوجع الأهل وهم أهلي».

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