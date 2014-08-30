بالصور.. ثورة 4 براكين حول العالم في أسبوع

رصدت مجلة «ناشونال جيوجرافيك» الأمريكية، الجمعة، ثورة 4 براكين حول العالم، خلال الأسبوع الماضي، في دول بابوا نيو غينيا، وأيسلندا، وإندونيسيا والإكوادور.

1. بركان جبل «تافورفور» في بابوا نيوغينيا:

يقع في دولة بابوا نيو غينيا، الواقعة في النصف الشرقي من جزيرة غينيا الجديدة (ثاني كبرى الجزر في العالم) بجنوب غرب المحيط الهادي، في قارة أوقيانيا بالقرب من إندونيسيا.

وثار البركان في وقت مبكر من صباح، الجمعة الماضية، وقذف من داخله صخور ورماد وبخاره وصل ارتفاعها في الهواء إلى أكثر من 18 متر، مما دفع السلطات إلي إجلاء السكان من مازلهم، كما اضطرت الخطوط الجوية إلى تعديل مسارات الطائرات المتوجهة إلى طوكيو وشنغهاي من سيدني بأستراليا. وكان آخر نشاط بركاني لـ«تافورفور» عام 1994.

2. بركان جبل «بارداربونجا» في أيسلندا:

يقع تحت أكبر غطاء جليدي في أوروبا، يعرف باسم نهر«فاتنايوكول» المتجمد. تسبب زيادة النشاط البركاني للجبل، أوائل الأسبوع الماضي، في ذعر المسؤولين خوفا من أن يتسبب البركان في تدمير المكان وتلويث الهواء. وعلى الرغم من استقرار البركان في حالة خمود منذ فترة، فإن البخار والدخان لا يزالان يتسربان من شقوق الحمم البركانية في شمال نهر «فاتناجوكول» المتجمد.

3. بركان «تونجوراهوا» في وسط الإكوادور:

تسبب في إحداث العديد من الهزات الأرضية والانفجارات بالقرب من مدينة بانيوس في وسط البلاد، منذ 21 أغسطس الماضي. وكانت صوت الانفجارات أشبه بأصوات المدافع وطلقات النيران.

4 .بركان جبل «سلاميت» في إندونيسيا:

يقع وسط جزيرة جاوا في إندونيسيا. أنارت حممه البركانية سماء المدينة، خلال الأسبوع الماضي. ودفعت زيادة النشاط البركاني المسؤولين إلى حظر أنشطة التسلق على الجبال في المنطقة.