بالصور والفيديو.. «حمى الذهب» تجتاح شاطئ «فولكستون» في بريطانيا

«البحث عن الذهب»، مهمة أقدم عليها الكثير من البريطانيين، على شاطئ بلدة «فولكستون» الساحلية، الواقعة في مدينة كينت، بعدما علموا أن فنان ألماني دفن سبائك ذهب تقدر قيمتها بـ10 آلاف جنيه استرليني تحت رمال الشاطئ ضمن فعاليات مهرجان للفنون.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن المئات من هواة الباحثين عن الكنوز توافدوا إلى شاطئ فولكستون، في وقت مبكر من صباح الجمعة، للبحث عن حصته من الذهب الخالص المدفون تحت الرمال.

وشهد المكان إقبالا من الأطفال بصحبة والديهم، فضلا عن علماء أثار، ومراهقين متنافسين على إيجاد سبائك الذهب.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة البريطانية، فإن النحات الألماني مايكل سايلستورفير، أخفى 30 سبيكة ذهب (عيار 24 قيراط) في الشاطئ بالقرب من الميناء الخارجي للقناة الإنجليزية في مدينة كينت، جنوب شرق إنجلترا، كمشروع فني.

وحسب الصحيفة، فإن الحفر للبحث عن الذهب بدأ عصر الخميس الماضي بتواجد نحو 150 شخصا، زاد عددهم الجمعة إلى 250 باحثا عن الكنوز معهم جرافات يدوية، وأجهزة كشف عن المعادن، وسط توقعات بارتفاع أعداد الباحثين عن الذهب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووصفت «ديلي ميل» أن نهم الوافدين للبحث عن الذهب وإيجاده بـ«حمي الذهب». لقد بدأ بعضهم الحفر في أعمق النقاط على الشاطئ، فيما فضل آخرون تشكيل مجموعات والبحث سويا.

وشاطئ فولكستون، الذي عادة ما تغطيه مياه المد، متاح للجمهور العام، كما سُمح لهم بالتنقيب عن الذهب بكل حرية لإثراء روح المغامرة لديهم، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

ويتراوح وزن كل سبيكة من الذهب ما بين 20 إلى 23 جرام، وتساوي كل واحدة منها ما بين 250 إلى 500 جنيه استرليني.