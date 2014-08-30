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بالصور والفيديو.. «حمى الذهب» تجتاح شاطئ «فولكستون» في بريطانيا

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«البحث عن الذهب»، مهمة أقدم عليها الكثير من البريطانيين، على شاطئ بلدة «فولكستون» الساحلية، الواقعة في مدينة كينت، بعدما علموا أن فنان ألماني دفن سبائك ذهب تقدر قيمتها بـ10 آلاف جنيه استرليني تحت رمال الشاطئ ضمن فعاليات مهرجان للفنون.

Some treasure hunters believe that using a bigger shovel is the most effective way of finding the gold

ووفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن المئات من هواة الباحثين عن الكنوز توافدوا إلى شاطئ فولكستون، في وقت مبكر من صباح الجمعة، للبحث عن حصته من الذهب الخالص المدفون تحت الرمال.

While others have been digging in a more delicate and controlled manner akin to archaeology

وشهد المكان إقبالا من الأطفال بصحبة والديهم، فضلا عن علماء أثار، ومراهقين متنافسين على إيجاد سبائك الذهب.

More than 250 treasure hunters tried their luck earlier today digging on their own mini claims on the beach

ووفقا لما ذكرته الصحيفة البريطانية، فإن النحات الألماني مايكل سايلستورفير، أخفى 30 سبيكة ذهب (عيار 24 قيراط) في الشاطئ بالقرب من الميناء الخارجي للقناة الإنجليزية في مدينة كينت، جنوب شرق إنجلترا، كمشروع فني.

Some of the treasure hunters came armed with metal detectors with reports that the local Argos had even sold out of the high-tech devices

وحسب الصحيفة، فإن الحفر للبحث عن الذهب بدأ عصر الخميس الماضي بتواجد نحو 150 شخصا، زاد عددهم الجمعة إلى 250 باحثا عن الكنوز معهم جرافات يدوية، وأجهزة كشف عن المعادن، وسط توقعات بارتفاع أعداد الباحثين عن الذهب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

One child thought he hit the jackpot when he uncovered this gold-coloured bar - unfortunately it's fake

ووصفت «ديلي ميل» أن نهم الوافدين للبحث عن الذهب وإيجاده بـ«حمي الذهب». لقد بدأ بعضهم الحفر في أعمق النقاط على الشاطئ، فيما فضل آخرون تشكيل مجموعات والبحث سويا.

Others seem to believe that digging in the sand was its own reward and gold bars would be a bonus

وشاطئ فولكستون، الذي عادة ما تغطيه مياه المد، متاح للجمهور العام، كما سُمح لهم بالتنقيب عن الذهب بكل حرية لإثراء روح المغامرة لديهم، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

Some of the treasure hunters have returned to the beach for the second time today to hunt for gold

ويتراوح وزن كل سبيكة من الذهب ما بين 20 إلى 23 جرام، وتساوي كل واحدة منها ما بين 250 إلى 500 جنيه استرليني.

Event staff have been working on the gold plan for more than a year and managed to keep the treasure secret

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