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بالصور: على نهج أنجلينا جولي وبراد بيت.. هؤلاء المشاهير فاجأوا الجمهور بزواجهم

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على الرغم من كونهما الثنائي الأكثر شهرة في هوليوود، نجح النجمان، براد بيت وأنجلينا جولي، في إتمام زواجهما في سرية تامة في كنيسة صغيرة جنوبي فرنسا في 23 من أغسطس الجاري. ولم يعرف العالم بتلك الزيجة، التي طالما انتظرها الكثيرون، سوى بعد مرور 5 أيام من إتمامها، وربما سار الثنائي الشهير على نهج 19 نجمًا آخر فاجأوا الجميع بزيجاتهم.

«بيونسيه» و«جاي زي»:

Beyonce and Jay Z are professionals in every sense of the word, especially when it comes to keeping their private life hidden. The couple, pictured here in 2008, dated for six years before secretly marrying in New York on April 4, 2008. They were so insistent on keeping it just between them that Jay Z <a href='www.people.com/people/archive/article/0,,20196215,00.html' target='_blank'>pretended not to know what a reporter was talking about</a> three days after tying the knot.
>يبدو أن المغنية العالمية، بيونسيه، وزوجها الموسيقار، جاي زي، محترفان بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حتي في قدرتهما على إخفاء تفاصيل حياتهما الشخصية. وأفادت «سي. إن. إن» الأخبارية الأمريكية بأن الثنائي ظلا يتواعدان لمدة 6 سنوات قبل أن يتزوجا سرًا في نيويورك في 4 إبريل عام 2008. وكانا ّين على إبقاء الأمر سرًا بينهما، حتى إن «جاي زي» تظاهر بعدم معرفة ما كان مراسل صحفي يتحدث عنه بعد مرور 3 أيام فقط من إتمام الزيجة.

ناتالي بورتمان وبنيامين ميلبيد:

Good luck guessing what Natalie Portman is going to do next. The star isn't known for sharing much about her private life, but when she does she drops some doozies. In December 2010, the actress caught fans off guard with her <a href='http://marquee.blogs.cnn.com/2010/12/27/natalie-portman-is-pregnant-and-engaged/?iref=allsearch' target='_blank'>out-of-the-blue engagement to French dancer</a> <a href='http://marquee.blogs.cnn.com/2012/08/07/natalie-portmans-wedding-vegan/?iref=allsearch' target='_blank'>Benjamin Millepied</a>, which was announced at the same time as her first pregnancy.<a href='http://marquee.blogs.cnn.com/2010/12/27/natalie-portman-is-pregnant-and-engaged/?iref=allsearch' target='_blank'> </a>Portman keeps her personal life so hush-hush that onlookers thought she and Millepied had wed months before they actually tied the knot in August 2012.
>من المعروف عن الممثلة الأمريكية- الإسرائيلية، ناتالي بورتمان، أنها لا تحب الإفصاح عن أمورها الشخصية، لكنها مع ذلك تعلن أحيانًا عن بعض أمورها للعامة. ففي ديسمبر 2010، فاجأت الممثلة جمهورها بخطبتها لراقص الباليه الفرنسي ومصمم الرقصات، بنيامين ميلبيد، في الوقت ذاته الذي أعلنت فيه حملها الأول.
>وتفرض بورتمان حالة من السرية على حياتها الشخصية، حتى إن جمهورها اعتقد أن ميلبيد تزوجها بالفعل قبل أشهر من إعلان زواجهما في أغسطس عام 2012.

جنيفر جارنر وبن أفليك:

Ben Affleck and Jennifer Garner declined to officially announce their engagement in April 2005, and they were just as elusive with their secret island wedding that June.
>رفض النجمان الأمريكيان، بن أفليك وجنيفر جارنر، إعلان خطبتهما رسميًا في إبريل 2005، كما أنهما أحاطا زفافهما، الذي أقيم في منتجع باروت كاي جنوب شرق جزر البهاما، في يونيو من العام ذاته، بسياج من السرية.

جانيت جاكسون ورينيه اليزوندو:

Janet Jackson just isn't one to marry and tell. The pop superstar wed Rene Elizondo, Jr. in 1991, but no one knew about it until Elizondo filed for divorce around 2000. Jackson's so good at keeping secrets that <a href='http://marquee.blogs.cnn.com/2013/02/25/janet-jackson-wissam-al-mana-are-married/?iref=allsearch' target='_blank'>she pulled off another hush-hush wedding</a> in 2012, when she married Wissam Al Mana in a "quiet, private, and beautiful ceremony."
>تزوجت المغنية الأمريكية، جانيت جاكسون، سرًا عام 1991، من الراقص والمخرج وكاتب الأغاني، رينيه اليزوندو الابن، قبل أن ينفصلا عام 2000.
>وأكدت «جاكسون» أنها تزوجت من صديقها رجل الأعمال القطري، وسام المانع، عام 2012، لتضع بذلك حدًا لتقارير إعلامية تتحدث عن قرب زواجها.

إيسلا فيشر وساشا بارون كوهين:

Cutting down on the number of attendees is one way to keep your matrimony on the DL. In 2006, Sacha Baron Cohen and Isla Fisher swapped vows in Paris in front of just six wedding guests.
>ربما يعد خفض عدد الحضور أحد سبل الحفاظ على سرية الزواج. وهذا ما فعله في عام 2006، الممثل البريطاني من أصل يهودي، ساشا بارون كوهين، والممثلة الأسترالية، إيسلا فيشر، حيث عقدا زواجهما في حفل بسيط أقيم في باريس واقتصر على 6 مدعوين فقط.

زوي سالدانا وماركو بيريجو:

Zoe Saldana appears to be the type who'd rather show than tell. The actress and her artist husband, Marco Perego, were spotted wearing gold wedding bands in September 2013, which led to confirmation that the couple had actually married earlier that summer in front of a small gathering of family and friends. And with the couple now expecting their first child, Saldana stayed quiet until she confirmed her pregnancy by getting her husband<a href='<iframe width=' target='_blank'> to take the ALS bucket challenge for her. </a>" width="640" height="360" border="0" />
>يبدو أن الممثلة الأمريكية، زوي سالدانا، وزوجها ماركو بيريجو، يفضلان الأفعال عن الأقوال. إذ إنهما شوهدا في سبتمبر عام 2013 وهما يرتديان خاتمي الزواج، مما أكد معلومات عن زواجهما بالفعل في وقت سابق من صيف العام ذاته وسط عدد صغير من أفراد العائلتين والأصدقاء. ومع انتظار الزوجين لطفلهما الأول، تكتمت سالدانا على الأمر إلى أن أكدت حملها مؤخرًا عبر ترشيح زوجها لمواجهة «تحدي الثلج» بدلًا منها لظروف الحمل.

كيري واشنطن ونامدي أسوموجا:

Like Saldana, Kerry Washington has been extremely reluctant to talk about her husband or her baby. There were multiple reports that the "Scandal" actress had wed football player Nnamdi Asomugha in June 2013 in Idaho, <a href='http://marquee.blogs.cnn.com/2013/07/04/kerry-washington-mum-on-marriage-reports/?iref=allsearch' target='_blank'>but the actress refused to say whether it happened or not</a>. She played it similarly close to the vest when she became very evidently pregnant toward the end of 2013.
>على غرار سالدانا، ظلت الممثلة الأمريكية، كيري واشنطن، مترددة للغاية في الحديث عن زوجها أو طفلها. وبعدما تداولت وسائل الإعلام تقارير متعددة عن أن الممثلة تزوجت من لاعب كرة القدم الأمريكية، نامدي أسوموجا، في يونيو عام 2013 في ولاية أيداهو الأمريكية، رفضت الممثلة تأكيد الأمر أو نفيه، إلى أن أصبحت أعراض الحمل واضحة جدًا عليها في نهاية 2013.

بليك ليفلي ورايان رينولدز:

In 2012, we knew that Ryan Reynolds was romantically linked to "Gossip Girl" actress Blake Lively, <a href='http://www.cnn.com/video/data/2.0/video/bestoftv/2012/09/10/sbt-surprises-blake-lively-ryan-reynolds.hln.html' target='_blank'>but no one saw their Southern wedding coming</a>. That August, Lively and Reynolds secretly said "I do" in South Carolina. Even though the wedding had Florence Welch of Florence and the Machine performing, somehow the couple managed to keep the ceremony so under wraps, <a href='http://www.eonline.com/news/562823/blake-lively-s-wedding-dress-revealed-see-for-yourself-and-decide' target='_blank'>we still don't know</a> what the bride wore.
>في عام 2012، تواترت الأنباء عن وجود نوع من الارتباط العاطفي بين الممثل الكندي، رايان رينولدز، والممثلة الأمريكية، بليك ليفلي، ولكن لم يشهد أحد حفل زفافهما. وفي أغسطس من العام ذاته، أعلن الثنائي أنهما أتما زواجهما بالفعل في كارولينا الجنوبية.

رايتشل وايز ودانييل كريج:

The courtship of "Skyfall" star Daniel Craig and actress Rachel Weisz is a little hazy. As far as the public knows, the former "Dream House" co-stars became romantically involved following Weisz's breakup with director Darren Aronofsky in November 2010. But before anyone could get a good sense of the newest Bond's new dating life, <a href='http://www.cnn.com/2011/SHOWBIZ/Movies/06/26/craig.weisz.wed/index.html?iref=allsearch' target='_blank'>the couple quietly married in upstate New York in June 2011.</a>
>من المعروف عن الممثل البريطاني، دانييل كريج حرصه على إبقاء حياته الخاصة بعيدًا عن الأضواء، وحتى عندما ثارت شائعات حول قصة حب بينه وبين الممثلة رايتشل وايز، لم يعلق عليها، بل ونجح تماًمًا في الاختفاء عن العدسات لفترة. ولكن قصة الحب يبدو أنها تطورت، حيث أعلن الثنائي فيما بعد أنهما تزوجا بهدوء في حفل سري في ولاية نيويورك عام 2011.

آن هاثاواي وآدم شولمان:

When Anne Hathaway wanted to create a low-key wedding, she made like Natalie Portman and headed for Big Sur in California. The Oscar winner didn't fully escape all eyes as she wed Adam Shulman in September 2012 -- <a href='http://marquee.blogs.cnn.com/2012/10/01/weekend-weddings-for-anne-hathaway-stanley-tucci-and-jared-followill/?iref=allsearch' target='_blank'>paparazzi caught the bride in her custom Valentino dress</a> -- but at least the walkup to her private affair wasn't publicized.
>عندما أرادت النجمة الأمريكية، آن هاثاواي، أن تحتفظ بزفافها طي الكتمان، سارت على خطى بورتمان وأقامت حفل الزفاف في كاليفورنيا، إلا أن النجمة الحائزة على جائرة «أوسكار» لم تستطع الإفلات من عدسات المصورين بشكل تام، وأتمت زواجها من الممثل والمخرج، آدم شولمان، في سبتمبر 2012.

بريتني سبيرز وكيفين فيدرالاين:

When Britney Spears wants to get married, she doesn't hesitate. The singer first had a quickie wedding to childhood friend Jason Alexander in Las Vegas in January 2004. Then, after getting that 55-hour marriage annulled, she held a second surprise wedding in September 2004 to backup dancer Kevin Federline. Her secret there was the switcheroo: The ceremony was held a month prior to the date that was publicized.
>حينما أرادت نجمة البوب الأمريكية، بريتني سبيرز الزواج لم تتردد في اتخاذ القرار. وكانت سبيرز تزوجت للمرة الأولى من صديق طفولتها، جايسون ألكسندر، في لاس فيجاس في يناير 2004، ثم أُلغي الزواج منه بعد 55 ساعة فقط، ثم تزوجت النجمة الأمريكية من الراقص كيفين فيدرالاين في سبتمبر 2004، واستمر زواجهما حتى عام 2006 وأنجبت منه صبيين. وأوضحت «سي. إن. إن» أن هذه الزيجة أحيطت بسياج من السرية، حيث إنها تمت بالفعل قبل شهر من التاريخ المعلن للعامة.

يان ريمس وإيدي سيبريان:

In 2011, LeAnn Rimes played a Britney Spears card and tricked the media. While friends and family thought they were attending an engagement party for Rimes and actor Eddie Cibrian that April, they were actually attending their wedding.
>في عام 2011، سارت المغنية الأمريكية، يان ريمس، على نهج «سبيرز» وخدعت وسائل الإعلام، فبينما ظن المقربون من ريمس والممثل إيدي سيبريان أنهم سيحضرون حفل خطبتهما في إبريل من هذا العام، فوجئوا بأنهم يحضرون حفل زفافهما.

كيت وينسلت ونيد روكنرول:

It's hard to be inconspicuous when your husband-to-be's last name is Rocknroll, but Kate Winslet managed it anyway. After quietly getting engaged in the summer of 2012, Winslet and Ned Rocknroll had a super-private wedding in New York in early December -- and the rest of the world was none the wiser <a href='http://marquee.blogs.cnn.com/2012/12/27/kate-winslet-weds-ned-rocknroll/?iref=allsearch' target='_blank'>until the end of the month.</a>
>بعدما أقاما حفل خطبتهما في هدوء في صيف عام 2012، نظمت الممثلة والمغنية الإنجليزية، كيت وينسلت، وخطيبها، نيد روكنرول، حفل زفاف خاصا جدًا في نيويورك في أوائل ديسمبر 2012.

كريستين بيل وداكس شيبرد:

Like Brangelina, Dax Shepard and Kristen Bell <a href='http://marquee.blogs.cnn.com/2012/08/23/dax-shepard-kristen-bell-well-get-married-when-our-gay-friends-can/?iref=allsearch' target='_blank'>declined to get married until their gay friends could legally wed, too</a>. But <a href='http://marquee.blogs.cnn.com/2013/06/27/post-doma-wedding-bells-on-modern-family/?iref=allsearch' target='_blank'>once that was accomplished</a>, Shepard and Bell didn't make a big deal out of their ceremony. In October 2013, they went over to the Beverly Hills County Clerk's Office and <a href='http://www.tmz.com/2013/10/17/dax-shepard-kristen-bell-married/' target='_blank'>had a "no-frills" ceremony</a> that <a href='http://www.usmagazine.com/celebrity-news/news/dax-shepard-marrying-kristen-bell-cost-142-was-worst-wedding-ever-20132910' target='_blank'>Shepard later said</a> set them back just $142.
>أقامت الممثلة الأمريكية، كريستين بيل، والممثل الكوميدي، داكس شيبرد، حفلا بسيطًا لزفافهما بعيدًا عن أعين المصورين الصحفيين في أكتوبر 2013 في مقاطعة بيفرلي هيلز.

كيلي رولاند وتيم ويذرسبون:

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>على خطى بيونسيه، أبقت المغنية الأمريكية، كيلي رولاند، مسألة خطبتها إلى مدير أعمالها، تيم ويذرسبون، سرًا لعدة أشهر قبل الكشف عن هذا الخبر في ديسمبر 2013. وتزوجت النجمة الأمريكية لاحقًا في حفل زفاف بسيط حضره عدد قليل من المعارف خلال إجازة في كوستاريكا في مايو الماضي. وينتظر الزوجان حاليًا طفلهما الأول.

هالي بيري وأوليفييه مارتينيز:

The world knew that Halle Berry was planning to marry French actor Olivier Martinez <a href='http://marquee.blogs.cnn.com/2012/03/12/halle-berry-olivier-martinez-officially-engaged/?iref=allsearch' target='_blank'>as of March 2012</a> -- when Martinez himself let the news slip -- but <a href='http://marquee.blogs.cnn.com/2012/04/17/halle-berry-on-engagement-never-say-never/?iref=allsearch' target='_blank'>Berry didn't talk about it until weeks later</a>. The couple's moves toward the altar were closely tracked, which meant that even though they didn't talk about it, we still knew they were <a href='http://www.cnn.com/2013/07/14/showbiz/halle-berry-marriage/index.html?iref=allsearch' target='_blank'>tying the knot in a private affair in France in July 2013.</a>
>عرف العامة أن الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار، هالي بيري، تخطط للزواج من الممثل الفرنسي، أوليفييه مارتينيز، اعتبارًا من مارس 2012، عندما تحدث مارتينيز قليلًا عن الأمر، لكن بيري لم تتحدث إلا بعد مرور أسابيع من ذلك. وأفادت تقارير إعلامية بأن الثنائي أتمّا زواجهما في فرنسا في يوليو 2013.

كيلي كلاركسون وبراندون بلاكستوك:

At first, <a href='http://marquee.blogs.cnn.com/2013/08/22/kelly-clarkson-who-needs-a-wedding/?iref=allsearch' target='_blank'>Kelly Clarkson tried to trick us into believing</a> that she and Brandon Blackstock wouldn't have a wedding, and instead would just elope. But in October 2013, <a href='http://www.cnn.com/2013/10/21/showbiz/kelly-clarkson-wedding/index.html?iref=allsearch' target='_blank'>she shared photos of herself and her new husband</a> getting hitched at Blackberry Farms in Tennessee.
>في البداية، حاولت المغنية الأمريكية، كيلي كلاركسون، خداع العامة بأنها لن تتزوج من رجل الأعمال، براندون بلاكستوك. ولكن في أكتوبر عام 2013، نشرت كلاركسون صورًا لحفل زفافها على بلاكستوك في مزارع بلاك بيري في ولاية تينيسي.

جيسيكا ألبا وكاش وارن:

Jessica Alba and Cash Warren were so intent on keeping their marriage private that they did away with wedding guests altogether. The only other person present at the couple's uber-private ceremony at a Beverly Hills courthouse in May 2008 was the official who married them.
>كانت الممثلة الأمريكية، جيسيكا ألبا، وصديقها، كاش وارن، حريصين على إبقاء أمر زواجهما طي الكتمان، حتى إنهما أقاما حفل زفافهما في بيفرلي هيلز في مايو 2008 دون حضور أي مدعوين سوى الشخص المسؤول عن إتمام الزواج.

جوينيث بالترو وكريس مارتن:

In December 2003, Gwyneth Paltrow and Chris Martin <a href='http://www.people.com/people/article/0,26334,627328,00.html' target='_blank'>happily shared their baby news</a>, but tried to keep their status as newlyweds a secret. It didn't quite work. While fans were anticipating the arrival of Paltrow and Martin's first child, the press sniffed out the news that the couple had gotten married in a surprise, secret ceremony two days after announcing they were expecting.
>في ديسمبر 2003، حينما سرت أخبار عن أن الممثلة والمغنية الأمريكية، جوينيث بالترو، تنتظر طفلاً من المغنى والشاعر والملحن الإنجليزي، كريس مارتن، تم تسريب أخبار للصحافة عن أن الثنائي قد أتمّا زواجهما بالفعل في وقت سابق في حفل سري.

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