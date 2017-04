بالصور: على نهج أنجلينا جولي وبراد بيت.. هؤلاء المشاهير فاجأوا الجمهور بزواجهم

على الرغم من كونهما الثنائي الأكثر شهرة في هوليوود، نجح النجمان، براد بيت وأنجلينا جولي، في إتمام زواجهما في سرية تامة في كنيسة صغيرة جنوبي فرنسا في 23 من أغسطس الجاري. ولم يعرف العالم بتلك الزيجة، التي طالما انتظرها الكثيرون، سوى بعد مرور 5 أيام من إتمامها، وربما سار الثنائي الشهير على نهج 19 نجمًا آخر فاجأوا الجميع بزيجاتهم.

«بيونسيه» و«جاي زي»:



>يبدو أن المغنية العالمية، بيونسيه، وزوجها الموسيقار، جاي زي، محترفان بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حتي في قدرتهما على إخفاء تفاصيل حياتهما الشخصية. وأفادت شبكة «سي. إن. إن» الأخبارية الأمريكية بأن الثنائي ظلا يتواعدان لمدة 6 سنوات قبل أن يتزوجا سرًا في نيويورك في 4 إبريل عام 2008. وكانا مصرّين على إبقاء الأمر سرًا بينهما، حتى إن «جاي زي» تظاهر بعدم معرفة ما كان مراسل صحفي يتحدث عنه بعد مرور 3 أيام فقط من إتمام الزيجة.

ناتالي بورتمان وبنيامين ميلبيد:



>من المعروف عن الممثلة الأمريكية- الإسرائيلية، ناتالي بورتمان، أنها لا تحب الإفصاح عن أمورها الشخصية، لكنها مع ذلك تعلن أحيانًا عن بعض أمورها للعامة. ففي ديسمبر 2010، فاجأت الممثلة جمهورها بخطبتها لراقص الباليه الفرنسي ومصمم الرقصات، بنيامين ميلبيد، في الوقت ذاته الذي أعلنت فيه حملها الأول.

>وتفرض بورتمان حالة من السرية على حياتها الشخصية، حتى إن جمهورها اعتقد أن ميلبيد تزوجها بالفعل قبل أشهر من إعلان زواجهما في أغسطس عام 2012.

جنيفر جارنر وبن أفليك:



>رفض النجمان الأمريكيان، بن أفليك وجنيفر جارنر، إعلان خطبتهما رسميًا في إبريل 2005، كما أنهما أحاطا زفافهما، الذي أقيم في منتجع باروت كاي جنوب شرق جزر البهاما، في يونيو من العام ذاته، بسياج من السرية.

جانيت جاكسون ورينيه اليزوندو:



>تزوجت المغنية الأمريكية، جانيت جاكسون، سرًا عام 1991، من الراقص والمخرج وكاتب الأغاني، رينيه اليزوندو الابن، قبل أن ينفصلا عام 2000.

>وأكدت «جاكسون» أنها تزوجت من صديقها رجل الأعمال القطري، وسام المانع، عام 2012، لتضع بذلك حدًا لتقارير إعلامية تتحدث عن قرب زواجها.

إيسلا فيشر وساشا بارون كوهين:



>ربما يعد خفض عدد الحضور أحد سبل الحفاظ على سرية الزواج. وهذا ما فعله في عام 2006، الممثل البريطاني من أصل يهودي، ساشا بارون كوهين، والممثلة الأسترالية، إيسلا فيشر، حيث عقدا زواجهما في حفل بسيط أقيم في باريس واقتصر على 6 مدعوين فقط.

زوي سالدانا وماركو بيريجو:

>يبدو أن الممثلة الأمريكية، زوي سالدانا، وزوجها ماركو بيريجو، يفضلان الأفعال عن الأقوال. إذ إنهما شوهدا في سبتمبر عام 2013 وهما يرتديان خاتمي الزواج، مما أكد معلومات عن زواجهما بالفعل في وقت سابق من صيف العام ذاته وسط عدد صغير من أفراد العائلتين والأصدقاء. ومع انتظار الزوجين لطفلهما الأول، تكتمت سالدانا على الأمر إلى أن أكدت حملها مؤخرًا عبر ترشيح زوجها لمواجهة «تحدي الثلج» بدلًا منها لظروف الحمل.

كيري واشنطن ونامدي أسوموجا:



>على غرار سالدانا، ظلت الممثلة الأمريكية، كيري واشنطن، مترددة للغاية في الحديث عن زوجها أو طفلها. وبعدما تداولت وسائل الإعلام تقارير متعددة عن أن الممثلة تزوجت من لاعب كرة القدم الأمريكية، نامدي أسوموجا، في يونيو عام 2013 في ولاية أيداهو الأمريكية، رفضت الممثلة تأكيد الأمر أو نفيه، إلى أن أصبحت أعراض الحمل واضحة جدًا عليها في نهاية 2013.

بليك ليفلي ورايان رينولدز:



>في عام 2012، تواترت الأنباء عن وجود نوع من الارتباط العاطفي بين الممثل الكندي، رايان رينولدز، والممثلة الأمريكية، بليك ليفلي، ولكن لم يشهد أحد حفل زفافهما. وفي أغسطس من العام ذاته، أعلن الثنائي أنهما أتما زواجهما بالفعل في كارولينا الجنوبية.

رايتشل وايز ودانييل كريج:



>من المعروف عن الممثل البريطاني، دانييل كريج حرصه على إبقاء حياته الخاصة بعيدًا عن الأضواء، وحتى عندما ثارت شائعات حول قصة حب بينه وبين الممثلة رايتشل وايز، لم يعلق عليها، بل ونجح تماًمًا في الاختفاء عن العدسات لفترة. ولكن قصة الحب يبدو أنها تطورت، حيث أعلن الثنائي فيما بعد أنهما تزوجا بهدوء في حفل سري في ولاية نيويورك عام 2011.

آن هاثاواي وآدم شولمان:



>عندما أرادت النجمة الأمريكية، آن هاثاواي، أن تحتفظ بزفافها طي الكتمان، سارت على خطى بورتمان وأقامت حفل الزفاف في كاليفورنيا، إلا أن النجمة الحائزة على جائرة «أوسكار» لم تستطع الإفلات من عدسات المصورين بشكل تام، وأتمت زواجها من الممثل والمخرج، آدم شولمان، في سبتمبر 2012.

بريتني سبيرز وكيفين فيدرالاين:



>حينما أرادت نجمة البوب الأمريكية، بريتني سبيرز الزواج لم تتردد في اتخاذ القرار. وكانت سبيرز تزوجت للمرة الأولى من صديق طفولتها، جايسون ألكسندر، في لاس فيجاس في يناير 2004، ثم أُلغي الزواج منه بعد 55 ساعة فقط، ثم تزوجت النجمة الأمريكية من الراقص كيفين فيدرالاين في سبتمبر 2004، واستمر زواجهما حتى عام 2006 وأنجبت منه صبيين. وأوضحت «سي. إن. إن» أن هذه الزيجة أحيطت بسياج من السرية، حيث إنها تمت بالفعل قبل شهر من التاريخ المعلن للعامة.

يان ريمس وإيدي سيبريان:



>في عام 2011، سارت المغنية الأمريكية، يان ريمس، على نهج «سبيرز» وخدعت وسائل الإعلام، فبينما ظن المقربون من ريمس والممثل إيدي سيبريان أنهم سيحضرون حفل خطبتهما في إبريل من هذا العام، فوجئوا بأنهم يحضرون حفل زفافهما.

كيت وينسلت ونيد روكنرول:



>بعدما أقاما حفل خطبتهما في هدوء في صيف عام 2012، نظمت الممثلة والمغنية الإنجليزية، كيت وينسلت، وخطيبها، نيد روكنرول، حفل زفاف خاصا جدًا في نيويورك في أوائل ديسمبر 2012.

كريستين بيل وداكس شيبرد:



>أقامت الممثلة الأمريكية، كريستين بيل، والممثل الكوميدي، داكس شيبرد، حفلا بسيطًا لزفافهما بعيدًا عن أعين المصورين الصحفيين في أكتوبر 2013 في مقاطعة بيفرلي هيلز.

كيلي رولاند وتيم ويذرسبون:



>على خطى بيونسيه، أبقت المغنية الأمريكية، كيلي رولاند، مسألة خطبتها إلى مدير أعمالها، تيم ويذرسبون، سرًا لعدة أشهر قبل الكشف عن هذا الخبر في ديسمبر 2013. وتزوجت النجمة الأمريكية لاحقًا في حفل زفاف بسيط حضره عدد قليل من المعارف خلال إجازة في كوستاريكا في مايو الماضي. وينتظر الزوجان حاليًا طفلهما الأول.

هالي بيري وأوليفييه مارتينيز:



>عرف العامة أن الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار، هالي بيري، تخطط للزواج من الممثل الفرنسي، أوليفييه مارتينيز، اعتبارًا من مارس 2012، عندما تحدث مارتينيز قليلًا عن الأمر، لكن بيري لم تتحدث إلا بعد مرور أسابيع من ذلك. وأفادت تقارير إعلامية بأن الثنائي أتمّا زواجهما في فرنسا في يوليو 2013.

كيلي كلاركسون وبراندون بلاكستوك:



>في البداية، حاولت المغنية الأمريكية، كيلي كلاركسون، خداع العامة بأنها لن تتزوج من رجل الأعمال، براندون بلاكستوك. ولكن في أكتوبر عام 2013، نشرت كلاركسون صورًا لحفل زفافها على بلاكستوك في مزارع بلاك بيري في ولاية تينيسي.

جيسيكا ألبا وكاش وارن:



>كانت الممثلة الأمريكية، جيسيكا ألبا، وصديقها، كاش وارن، حريصين على إبقاء أمر زواجهما طي الكتمان، حتى إنهما أقاما حفل زفافهما في بيفرلي هيلز في مايو 2008 دون حضور أي مدعوين سوى الشخص المسؤول عن إتمام الزواج.

جوينيث بالترو وكريس مارتن:



>في ديسمبر 2003، حينما سرت أخبار عن أن الممثلة والمغنية الأمريكية، جوينيث بالترو، تنتظر طفلاً من المغنى والشاعر والملحن الإنجليزي، كريس مارتن، تم تسريب أخبار للصحافة عن أن الثنائي قد أتمّا زواجهما بالفعل في وقت سابق في حفل سري.