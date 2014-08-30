بالفيديو - دي ماريا كاد أن يصنع هدفا.. في شباك مانشستر يونايتد

كاد أنخيل دي ماريا الوافد الجديد لمانشستر يونايتد أن يتسبب في هدف بشباك فريقه قبل أن يتدخل دافيد دي خيا حارس الشياطين الحمر وينقذ الموقف.
وفشل دي ماريا في تهيئة كرة على حدود منطقة جزاء فريقه في الدقيقة 27 ليستغلها جونز لاعب وسط بيرنلي الذي سددها مباشرة على مرمى مانشستر يونايتد بقوة، إلا أن دي خيا استطاع إخراجها لركنية.
وانتقل دي ماريا إلى مانشستر يونايتد من ريال مدريد في صفقة هي الأغلى في تاريخ الكرة الإنجليزية قبل أيام قليلة ليخوض مباراته الأولى بقميص الشياطين الحمر اليوم السبت أمام بيرنلي.
ويستضيف بيرنلي فريق مانشستر يونايتد في الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز.