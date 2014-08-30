رئيس الإسماعيلي يشكو الإدارات السابقة لوزير الرياضة

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي نيته عرض أخطاء مجالس الإدارات السابقة على خالد عبد العزيز وزير الدولة لشؤون الرياضة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد عاقب الإسماعيلي بخصم 6 نقاط من رصيده في الموسم الماضي من الدوري، بسبب عدم سداد مستحقات وكيل أعمال لاعبه السابق جون أويري.

وهدد الفيفا الدراويش بمعاقبته بالهبوط للدرجة الثانية، حال عدم حل الأزمة مع وكيل أعمال اللاعب.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "قررت الإقدام على هذه الخطوة بعدما أثرت هذه الأخطاء بالسلب على عمل مجلس الإدارة الحالي".

وأوضح "على سبيل المثال، وجدت أن أحمد العجوز المدرب العام السابق للفريق هو من وقع على التعاقد مع جودوين ندبسي، وليس نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي السابق".

وكان الفيفا قد أرسل للإسماعيلى خطابا يطالب النادي المصري بتسديد مبلغ 224 ألف دولار وهي قيمة مستحقات متأخرة للاعب.

وأتم "اتخذت هذا القرار من أجل التوصل لحلول سريعة لإنقاذ النادي، خاصة أن المجلس الحالي ليس له يد فيها".