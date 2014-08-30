أخبار عاجلة

صحيفة إسبانية: ترامب سيفتح ذراعيه للسيسي في أول زيارة للبيت الأبيض -
صور| محافظ دمياط يشهد الاحتفال بيوم اليتيم -
«الإصلاح والنهضة»: نتواصل مع أحياء الإسكندرية لإعادة «رونق» المحافظة -
«صحة بورسعيد»: لا فرق بين الجديري المائي والكاذب.. ولا خطر منه على الأطفال -
قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر -
محافظ الدقهلية: تركيب كاميرات مراقبة في أماكن استلام القمح -
«هواوي» تحقق عائدات 75 مليار دولار وأرباح 5.3 مليار لعام 2016 -
قطع المياه 10 ساعات عن 7 مناطق في شبرا الخيمة.. الأربعاء -
صور| رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة في انفجار مركز التدريب -
تفاصيل لقاءات عبدالعال برؤساء برلمانات أوغندا وجورجيا وبنجلادش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. ضبط 222 بندقية خرطوش وتدمير 4 أنفاق جديدة فى حملة لقوات الجيش برفح

Google+ Print

123454واصلت القوات المسلحة، جهودها المكثفة لتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات حيث تمكنت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، من إحباط محاولة لتهريب 222 بندقية خرطوش و 150 بندقية ضغط هواء داخل سيارة ذات دفع رباعى فى المنطقة جنوب منفذ السلوم على الحدود المصرية الليبية.

وتمكنت عناصر حرس الحدود،بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، من إكتشاف وتدمير 4 أنفاق جديدة بمدينة رفح بشمال سيناء ليصبح إجمالى ما تم تدميره بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 1710 نفق ، وإلقاء القبض على5 فلسطينيين أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضى المصرية عبر أحد الأنفاق .

وضبط سيارة ميكروباص عند نفق الشهيد أحمد حمدى محملة بكمية من نبات البانجو المخدر تقدر بـ 27 كجم داخل مخزن سرى بالسيارة ،وفى الأسكندرية تم القبض علي 16 متسلل سورى خلال محاولتهم القيام بالهجرة غير الشرعية بمنطقة رشيد ، كما ألقت عناصر حرس الحدود القبض علي 4 سائحين خلال قيامهم بأعمال الصيد الجائر داخل محمية جبل علبة بمنطقة الشلاتين ،وقد تم عرض جميع المتهمين والمضبوطات على جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

 

123

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا