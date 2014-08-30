بالصور.. ضبط 222 بندقية خرطوش وتدمير 4 أنفاق جديدة فى حملة لقوات الجيش برفح

واصلت القوات المسلحة، جهودها المكثفة لتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات حيث تمكنت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، من إحباط محاولة لتهريب 222 بندقية خرطوش و 150 بندقية ضغط هواء داخل سيارة ذات دفع رباعى فى المنطقة جنوب منفذ السلوم على الحدود المصرية الليبية.

وتمكنت عناصر حرس الحدود،بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، من إكتشاف وتدمير 4 أنفاق جديدة بمدينة رفح بشمال سيناء ليصبح إجمالى ما تم تدميره بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 1710 نفق ، وإلقاء القبض على5 فلسطينيين أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضى المصرية عبر أحد الأنفاق .

وضبط سيارة ميكروباص عند نفق الشهيد أحمد حمدى محملة بكمية من نبات البانجو المخدر تقدر بـ 27 كجم داخل مخزن سرى بالسيارة ،وفى الأسكندرية تم القبض علي 16 متسلل سورى خلال محاولتهم القيام بالهجرة غير الشرعية بمنطقة رشيد ، كما ألقت عناصر حرس الحدود القبض علي 4 سائحين خلال قيامهم بأعمال الصيد الجائر داخل محمية جبل علبة بمنطقة الشلاتين ،وقد تم عرض جميع المتهمين والمضبوطات على جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .