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ضبط تاجر سلاح بالمنيا بحوزته بندقية و2 فرد خرطوش

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ضبط تاجر سلاح بالمنيا بحوزته بندقية و2 فرد خرطوش ضبط تاجر سلاح بالمنيا بحوزته بندقية و2 فرد خرطوش

أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث ديرمواس من ضبط تاجر سلاح أثناء مزاولة نشاطه الإجرامي بالمركز.

تلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز ديرمواس يفيد بورود معلومات مسبقة اكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث ديرمواس مفادها قيام المدعو فنجر عبد الرحيم فنجري بالاتجار في الاسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

قام اللواء هشام نصر، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث جنائي وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم بمسكنه وبحوزته بندقية خرطوش بروح واحدة و2فرد خرطوش محلي الصنع و8طلقات من ذات العيار، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للأسلحة بقصد الإتجار.

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