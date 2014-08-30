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بالصور..«أمن الفيوم» يكافئ خفير تمكن من ضبط تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه

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بالصور..«أمن الفيوم» يكافئ خفير تمكن من ضبط تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه بالصور..«أمن الفيوم» يكافئ خفير تمكن من ضبط تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه

اللواء الشافعى محمد حسن، مدير أمن الفيوم

قام اللواء الشافعى محمد حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بتكريم خفير نظامى لشجاعته وتمكنه من الإمساك بـ 3 عناصر مسلحة حال قيامهم بالسرقة فى الفيوم .

البداية كانت عندما تمكن الخفير النظامى من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص وبحوزتهم سلاح نارى بدون ترخيص وأسلحة بيضاء حال قيامهم بالشروع فى ارتكاب جرائم سرقة بالإكراه بالطريق العام بقرية زاوية الكرادسة بمدينة الفيوم .

وأفادت التحريات أن الخفير النظامى عبد النبى أحمد محمود محمد ، المعين خدمة على محول كهرباء عزبة الدالى بقرية زاوية الكرادسة تمكن من ضبط كل من مصطفى رزق حكيم ” طالب ” من قرية الروبيات بمركز طامية ، وامبابى صابر سمير ” عامل زراعى ” من عزبة الفرقان المرج بالقاهرة ، ومصطفى ثابت لطفى ” بائع متجول ” من قرية الروبيات بطامية ومطلوب ضبطه وإحضاره فى حريق مركز شرطة طامية ولديه كارت معلومات بالمركز ، وذلك أثناء قيامهم بالشروع فى ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه بالطريق العام ، وضبط بحوزتهم سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 و 7 طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض ومطواه قرن غزال ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية ، وتحرر محضر بالواقعة قيد تحت رقم 4160 إدارى قسم شرطة الفيوم وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق .

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