بالصور..«أمن الفيوم» يكافئ خفير تمكن من ضبط تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه

قام اللواء الشافعى محمد حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بتكريم خفير نظامى لشجاعته وتمكنه من الإمساك بـ 3 عناصر مسلحة حال قيامهم بالسرقة فى الفيوم .

البداية كانت عندما تمكن الخفير النظامى من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص وبحوزتهم سلاح نارى بدون ترخيص وأسلحة بيضاء حال قيامهم بالشروع فى ارتكاب جرائم سرقة بالإكراه بالطريق العام بقرية زاوية الكرادسة بمدينة الفيوم .

وأفادت التحريات أن الخفير النظامى عبد النبى أحمد محمود محمد ، المعين خدمة على محول كهرباء عزبة الدالى بقرية زاوية الكرادسة تمكن من ضبط كل من مصطفى رزق حكيم ” طالب ” من قرية الروبيات بمركز طامية ، وامبابى صابر سمير ” عامل زراعى ” من عزبة الفرقان المرج بالقاهرة ، ومصطفى ثابت لطفى ” بائع متجول ” من قرية الروبيات بطامية ومطلوب ضبطه وإحضاره فى حريق مركز شرطة طامية ولديه كارت معلومات بالمركز ، وذلك أثناء قيامهم بالشروع فى ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه بالطريق العام ، وضبط بحوزتهم سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 و 7 طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض ومطواه قرن غزال ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية ، وتحرر محضر بالواقعة قيد تحت رقم 4160 إدارى قسم شرطة الفيوم وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق .