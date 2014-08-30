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لجنة شئون الأحزاب تبدأ فحص طلب حل «البناء والتنمية»

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لجنة شئون الأحزاب تبدأ فحص طلب حل «البناء والتنمية» لجنة شئون الأحزاب تبدأ فحص طلب حل «البناء والتنمية»

حزب البناء والتنمية

أكد مصدر مطلع بلجنة شئون الأحزاب السياسية، أن اللجنة بدأت فحص الطلب المقدم الأسبوع الماضي، من أحد النشطاء الحقوقيون للمستشار محمد عيد محجوب، بشأن ماقال أنها مخالفات لحزب البناء والتنمية الزراع السياسي للجماعة الإسلامية.

واتهم مقدم الطلب، حزب البناء والتنمية، بمخالفة قوانين وشروط انشاء الأحزاب السياسية، ومن ثم الاخلال بأسس الحزبية من خلال الممارسة على الأرض، بعد مشاركة أعضاءه في افتعال الأزمات واعمال العنف وحوادث التفجير التي وقعت بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه، في يوليو من العام الماضي.

والتمس الطلب من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية النظر فيما قًدم اليه من مخالفات لحزب البناء والتنمية، واتخاذ اجراءات الطعن على حل الحزب أمام المحكمة الإدارية العليا.

 

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