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محافظ دمياط يعلن عن بدء المرحلة الثانية من المشروع القومي للإسكان

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محافظ دمياط يعلن عن بدء المرحلة الثانية من المشروع القومي للإسكان محافظ دمياط يعلن عن بدء المرحلة الثانية من المشروع القومي للإسكان

اللواء محمد عبد اللطيف منصور، محافظ دمياط،

أعلن اللواء محمد عبد اللطيف منصور، محافظ دمياط، عن بدء العمل بالمرحلة الثانية للمشروع القومي للإسكان الإجتماعى ، حيث شهد المحافظ إجراءات تسليم أرض المشروع ميدانياً وطالع الخرائط والرسومات الهندسية للأعمال، حيث يبدأ المشروع بإنشاء عدد 20 عمارة سكنية بإجمالي 120 مليون جنيه لعدد 560 وحدة سكنية +16 محل بمنطقة شطا بدمياط بجوار شركة الغازات الطبيعية ، كما تفقد المحافظ باقي مواقع المشروع بإنشاء 36 عمارة بإجمالي 576 وحدة سكنية بمركز كفر سعد وعدد 3 عمارات بمركز كفر البطيخ بإجمالى 68 وحدة .

بالإضافة إلى أعمال المرحلة الأولى لتنفيذ حوالى 2000 وحدة سكنية بإجمالى 170 مليون جنيه بلغت نسبة التنفيذ فى بعضها 20% فى مناطق شطا وعزبة البرج وكفر سعد والزرقا .

وصرح محافظ دمياط بأن المشروع يستوعب تطلعات وآمال المواطن الدمياطي بكافة أنماطه ومستوياته الاقتصادية ، وذلك من خلال خريطة جغرافية لمشروعات الإسكان تنتشر بكافة ربوع المحافظة بما يتواءم مع الحمل السكاني والقدرات الاقتصادية لكل منطقة بالمحافظة .

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