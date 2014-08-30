محافظ دمياط يعلن عن بدء المرحلة الثانية من المشروع القومي للإسكان

أعلن اللواء محمد عبد اللطيف منصور، محافظ دمياط، عن بدء العمل بالمرحلة الثانية للمشروع القومي للإسكان الإجتماعى ، حيث شهد المحافظ إجراءات تسليم أرض المشروع ميدانياً وطالع الخرائط والرسومات الهندسية للأعمال، حيث يبدأ المشروع بإنشاء عدد 20 عمارة سكنية بإجمالي 120 مليون جنيه لعدد 560 وحدة سكنية +16 محل بمنطقة شطا بدمياط بجوار شركة الغازات الطبيعية ، كما تفقد المحافظ باقي مواقع المشروع بإنشاء 36 عمارة بإجمالي 576 وحدة سكنية بمركز كفر سعد وعدد 3 عمارات بمركز كفر البطيخ بإجمالى 68 وحدة .

بالإضافة إلى أعمال المرحلة الأولى لتنفيذ حوالى 2000 وحدة سكنية بإجمالى 170 مليون جنيه بلغت نسبة التنفيذ فى بعضها 20% فى مناطق شطا وعزبة البرج وكفر سعد والزرقا .

وصرح محافظ دمياط بأن المشروع يستوعب تطلعات وآمال المواطن الدمياطي بكافة أنماطه ومستوياته الاقتصادية ، وذلك من خلال خريطة جغرافية لمشروعات الإسكان تنتشر بكافة ربوع المحافظة بما يتواءم مع الحمل السكاني والقدرات الاقتصادية لكل منطقة بالمحافظة .