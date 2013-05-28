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مساعد الرئيس السودانى يلتقى القائم بالأعمال الكندى

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مساعد الرئيس السودانى يلتقى القائم بالأعمال الكندى مساعد الرئيس السودانى يلتقى القائم بالأعمال الكندى

بحث العقيد عبد الرحمن الصادق المهدى مساعد الرئيس السودانى اليوم الاثنين مع القائم بأعمال السفارة الكندية بالخرطوم دومينيك روسيتى، العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها فى كافة المجالات. وقال دومينيك فى تصريح صحفى إن اللقاء تناول الأوضاع الأمنية والسياسية فى السودان، مؤكدا حرص بلاده على تطوير العلاقات مع السودان والتى وصفها بالمتميزة خاصة بين شعبى البلدين.

وأشار إلى أن حجم المساعدات التى قدمتها كندا للسودان خلال السنوات العشر الماضية تقدر بما يقارب مليار دولار، إضافة إلى مساعدات لإقليم دارفور بما يقارب 3 ملايين دولار لتحقيق السلام والتنمية.

وأضاف أن السودان دولة ذات أهمية لكندا خاصة أنه بلد شاسع وسكانه قليلون، وأكد حرصهم على تقديم المساعدات الإنسانية وبذل كل الجهود لدعم السودان.
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