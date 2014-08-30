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“أطباء الأقصر” تهاجم أطباء العناية المركزة لتسببهم في وفاة مدير المستشفي العام

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“أطباء الأقصر” تهاجم أطباء العناية المركزة لتسببهم في وفاة مدير المستشفي العام “أطباء الأقصر” تهاجم أطباء العناية المركزة لتسببهم في وفاة مدير المستشفي العام

هاجم الدكتور أحمد حمزة، نقيب أطباء الأقصر، أطباء غرفة العناية المركزة بمستشفى الأقصر الدولي بسبب إهمالهم الذي تسبب في وفاة الدكتور جمال عمران مدير مستشفى الأقصر العام .

وقال حمزة على صفحته الشخصية بـموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ” لما طبيب كبير واستشاري جراحة وعضو نقابة الأطباء ومدير عام مستشفى يتم التعامل معه هو وأهله في مستشفي الأقصر الدولي بهذه الطريقة يبقى أين كرامة الطبيب وكيف يتعاملون مع المرضي العاديين “.

وأضاف، “لما يكون مساعد وزير الصحه شخصيا يزوره ويوصي عليه، ووكيله وزارة الصحة تتابع الحالة باستمرار، ونقيب الأطباء يزوره يوميا ويطمئن عليه فكيف التعامل مع الآخرين”.

وتابع، “أن ما فعله أطباء العناية المركزة بمستشفي الأقصر الدولي مع الدكتور جمال عمران اليوم يجعلنا نحزن على ما قضيناه من عمر في مهنة ﻻ تحترم أبناءها”.

وقال حمزة أن مسئولي العناية المركزة بالمستشفي عندما وجدوا العناية ليس بها مرضي سواه فقرروا تنضيفها وتعقيمها فأخرجوه منها وكانت حالته مستقرة، ولكن بعد ساعة من خروجه توقف القلب فأعادوه مرة أخرى إلى العناية ينتظر الموت على جهاز تنفس صناعي.

وأعلن نقيب أطباء الأقصر، عن فتح تحقيق في هذه الواقعة ورفع الأمر لمدير مستشفى الأقصر الدولي، ورئيس الأمانة .

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