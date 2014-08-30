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ضبط عاطل في الإسماعيلية بتهمة تخزين «كيلو بانجو»

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تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالإسماعيلية، من ضبط عاطل لقيامه بتخزين كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل مخزن بقرية جلبانة، بدائرة قسم شرطة القنطرة شرق، وضبط طن من نبات «البانجو»، المخدر داخل المخزن بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث مكافحة المخدرات، بالإشتراك مع وحدة مباحث قسم شرطة القنطرة شرق، قيام «حميد. س»، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة القنطرة شرق، بالاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع، واتخاذه من إحدى المناطق الجبلية بقرية جلبانة مسرحاً لنشاطه الآثم وقيامه بتخزين كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل مخزن بالمنطقة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوة بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام من ضبط المذكور بإحدى المناطق الوعرة بزمام قرية جلبانه بدائرة القسم، وداخل المخزن 440 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت طن.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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