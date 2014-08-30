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مانشستر يعلن عن اتفاقه مع أياكس لضم دالي بليند

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مانشستر يعلن عن اتفاقه مع أياكس لضم دالي بليند مانشستر يعلن عن اتفاقه مع أياكس لضم دالي بليند

أعلن مانشستر يونايتد رسميا اتفاقه مع أياكس على ضم ظهيره الهولندي دالي بليند خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتألق بليند في مونديال البرازيل مع منتخب هولندا، تحت قيادة لويس فان جال المدير الفني الحالي للشياطين الحمر.

وذكر الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد على موقع "تويتر" أن النادي توصل لاتفاق مع أياكس على ضم ظهيره صاحب الـ24 عاما.

ويتبقى خضوع بليند للكشف الطبي، والاتفاق على التفاصيل الشخصية للتعاقد.

وسيساعد ضم الظهير الهولندي فان جال في مساعيه لتطبيق طريقة 3-5-2، بعدما أجاد مع الطواحين في المونديال.

وكان فان جال قد أبدى العديد من الملاحظات على المستوى البدني للظهير المنضم هذا الصيف من ساوثامبتون لوك شو.

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