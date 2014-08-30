هيئة الثروة السمكية: 448فدان مرحلة أولى للاستزراع السمكي غرب قناة السويس الجديدة

أكد الدكتور محمد فتحي عثمان المشرف العام على هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، ورئيس وفد وزارة الزراعة الذي زار أمس الخميس مشروع قناة السويس الجديد، أن المشروع يوفر في مرحلته الأولى مساحة لا تقل عن ٤٤٨ فدانا للاستزراع السمكي عالي الجودة.وقال عثمان في تصريحات اليوم علي هامش الزيارة ، إن الأحواض السمكية التي ستقام على ضفة المشروع العظيم، ستقام على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من ٥٧١٤ فدانا، تقلص بنحو ٢٠٠ متر عرض في ١٢٠ كيلو متر طول.

وقال عثمان أن اللجنة الفنية التي ستنفذ مشروعات الثروة السمكية قد عاينت مواقع الاستزراع السمكي في إطار المشروع القومي للقناة الجديدة لافتا إلي أن مشروع الاستزراع السمكي سيقام بين هيئة الثروة السمكية بالوزارة، وهيئة قناة السويس، وجامعة قناة السويس، ويوفر آلاف من فرص العمل للمصريين عامة، وشباب سيناء، وتزرع فيه جميع الأنواع السمكية بطريقة التكثيف، والطريقة غير المكثفة، ومنها: الوقار والجمبري الأحمر الذي يحتمل الملوحة وأنواع كثيرة، تتم دراستها بعنايه لمعرفه الاسواق التي سيتم تسويق الأسماك اليهاً.

وكان وفد من وزارة الزراعة وبعض ممثلي الفلاحين والاتحاد التعاونى الزراعي يضم نحو 200 شخص ، برئاسة الدكتور محمد فتحى عثمان المنسق العام لهيئة الثروة السمكية ، قد توجه صباح أمس الخميس بتكليف من الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، لزيارة أعمال حفر قناة السويس الجديدة .