25 سبتمبر القادم ..افتتاح مركز التميز العلمی بمرصد القطامية بتكلفة 6 ملايين جنيه

قال وزير البحث العلمي الدكتور شريف حماد إنه “سيتم افتتاح مركز التميز العلمي بمرصد القطامية الفلكي يوم 25 سبتمبر القادم بتكلفة تبلغ 6 ملايين جنيه بهدف تطوير المرصد وتدريب ودعم العاملين به على أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة”.

وأضاف الوزير – في تصريح له اليوم السبت – أنه “قام بجولة تفقدية أول أمس الخميس للمرصد التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية لمتابعة سير العمل به وحالته في الفترة الحالية”..مشيرا إلي أن المرصد يعد أحد أبرز الأماكن التي يتم بها رصد الظواهر الفلكية ويعتبر التليسكوب الموجود بالمرصد الأكبر في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبلغ تكلفة إنشائه نحو نصف مليار جنيه.

وأكد حرص الوزارة على حل مشاكل المياه والكهرباء بمرصد القطامية الفلكي حيث سيتم مخاطبة المركز القومى للبحوث لبحث إمكانية تزويد المرصد بمرايات لتوليد الطاقة الشمسية لتوفير الوقود السائل المستخدم في توليد الكهرباء في المرصد، إلى جانب حل أزمة الطريق الواصل بالمرصد، وتطويره ليليق بمرصد القطامية الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الذهبي لإنشائه عام 1964.

ونوه الوزير بأنه نظرا للأهمية البالغة للمرصد الفلكي فقد استعانت به وكالة ناسا الفضائية قبل الهبوط على القمر، لافتا إلى أنه يمكن اعتبار موقع مرصد القطامية الفلكي بمثابة مدينة علمية صغيرة متقدمة.

> أ ش أ