محاكمة معلم تعدى على زميلته وأهانها داخل مدرسة بسوهاج

أمر المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة معلم خبير بمدرسة تجريبية للمحاكمة لإتهامه بالتعدي على زميلته داخل المدرسة.

صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، موضحاً أن المتهم سلك في تصرفاته مسلكاً لايتفق والأحترام الواجب للوظيفة العامة .

كشف تقرير الإتهام الذي أعده المستشار فوزي عبد الهادي أن مجدي كمال توفيق ـ معلم خبير بمدرسة المنشأة الثانوية بنين بسوهاج تعدى بإلألفاظ غير اللائقة على زميلته مها محمود مصطفىى “معلم” بمدرسة اللغات التجريبية بالمنشأة وأهانها أثناء أدائها لعملها وطلبت النيابة من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.