وزيرالإسكان يطلق مشروع جنوب مارينا السياحى ضمن مخطط الساحل الشمالى الغربى

أطلق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع تطوير منطقة جنوب مارينا فى إطار المخطط الإستراتيجى العام والمشروع القومى للساحل الشمالى الغربى، حيث أعلن الوزير طرح كراسة شروط إختيار الإستشارى الخاص بالمخطط العام لمنطقة جنوب مارينا خلال أيام .

> وقام الوزير، بجوله تفقدية فى موقع المشروع قبل إعلان بدء التنفيذ الفعلى للمشروع، وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن منطقة جنوب مارينا ستعد أهم المناطق السياحية خلال المرحلة المقبلة وستدر دخلاً يصل إلى مليارات الجنيهات، حيث سيتم تحويل المنطقة إلى مركز سياحى عالمى .

> وأضاف تصل مساحة المنطقة التى سيتم تخطيطها إلى 3500 فدان، وسيتم عليها إقامة فنادق سياحية بجميع درجاتها وأندية رياضية ومنطقة سكنية ومدينة ترفيهية .

> وأعلن المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن بداية العام المقبل سيشهد طرح أول الأراضى فى هذة المنطقة المتوقع أن تصل إستثماراتها إلى مليارات الجنيهات، موضحاً أن طرح كراسة شروط إختيار الإستشارى الخاص بالمخطط العام للمنطقة أسوة بما تم فى مشروع تنمية محور قناة السويس.