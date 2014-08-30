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محافظ أسيوط يطالب بتكثيف حملات التفتيش على المناطق الصناعية ومحطات الكهرباء

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محافظ أسيوط يطالب بتكثيف حملات التفتيش على المناطق الصناعية ومحطات الكهرباء محافظ أسيوط يطالب بتكثيف حملات التفتيش على المناطق الصناعية ومحطات الكهرباء

اصدر اللواء ابراهيم حماد، محافظ اسيوط، تعليماته لمسئولى البيئة بالمحافظة بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على المحطات الكهربائية والمصانع الموجودة داخل المحافظة للتأكد من مطابقتها لشروط السلامة البيئية والتخلص من مخلفاتها بطرق سليمة وفقا للقواعد والقوانين الصادرة بذلك .

مشددا على تحرير المحاضر وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مطالباً بتكثيف الحملات بالتنسيق مع مسئولى الصحة والامن الصناعى وجهاز المتابعة بالمحافظة للوقوف على سلامة العمل داخل تلك المنشأت .

الجدير بالذكر، أن محافظة اسيوط بها حوالى 6 مناطق صناعية باجمالى مشروعات 860مشروع منها682 مشروع بدأت فى الانتاج و61 مشروع تحت الانشاء توفر الالاف من فرص العمل لابناء المحافظة وهناك العديد من المشروعات الاستثمارية المقامة فى المناطق الصناعية منها مشروعات المستحضرات الطبية وادوات التجميل والزيوت والصابون والصناعات الخشبية والمعدنية والموبيليا والتى تقوم بتصدير منتجاتها الى دول شمال افريقيا والدول العربية وغرب وشرق اوروبا وروسيا والقوقاز .

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