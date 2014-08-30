قيادات «ماسبيرو» أمام النيابة الإدارية بسبب ترقيات «صفاء حجازي»

بدأت النيابة الإدارية للإعلام تحقيقات موسعة في واقعة إفتقاد الإعلامية صفاء حجازي الشروط والقواعد القانونية حيال تولي منصب رئيس الإدارة المركزية لأخبار التليفزيون بقطاع الأخبار وتسيير أعمال القطاع.

وكان خالد سعد نائب رئيس الإدارة المركزية للبرامج الإخبارية بقطاع الأخبار “وكيل وزارة” تقدم ببلاغ للمستشار ناجي عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيق في إجراءات الترقيات التي حصلت عليها “صفاء حجازي” .

قال “الشاكي” في التحقيقات التي يباشرها أيمن غباشي رئيس النيابة بإشراف المستشار عبدالحميد خالد أن المشكو في حقها صفاء حجازي غير مستوفية لشروط شغل وظيفة عضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأخبار وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي وذلك لعدم إجتيازها المدة البينية وهي مرور عام على ترقيتها للدرجة العالية “وكيل وزارة” حيث تم تعيينها على وظيفة رئيس الإدارة المركزية لأخبار التليفزيون في 4 مايو 2013 قبل إجتيازها الدورة التدريبية لتولي الوظائف القيادية والتي ينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي إجتازها زملاؤها الذين صدر قرار تعيينهم في 20 يونيو 2013 رغم أنهم جميعا تقدموا وإجتازوا المقابلة والإختبارات لتولي وظائفهم في ذات التوقيت !! وأكد البلاغ أن صفاء حجازي إجتازت الدورة التدريبية للترقي بعد التعيين بالمخالفة للقانون.