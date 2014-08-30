1983 - الشرقي يفتتح سد وادي حام بالفجيرة

افتتح صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، سد مجمع أودية حام والفرفار ومدوك الذي أقامته وزارة الزراعة والثروة السمكية في الفجيرة.

وقام سموه في البداية بقص شريط الافتتاح، ثم أزاح الستار عن اللوحة التذكارية واستمع بعدها سموه إلى شرح مفصل من معالي سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية، عن مراحل بناء المجمع.

وقد بلغت تكاليفه نحو 24 مليون درهم واستغرق إنشاؤه قرابة 14 شهراً. 15 فبراير 1983

1986 - 13 لاعباً في تدريب منتخب الطائرة

ارتفع عدد المشاركين في تدريب المنتخب الوطني للكرة الطائرة استعداداً للمعسكر الخارجي في بلغاريا والمشاركة في الدورة العربية في الأردن إلى 13 لاعباً بانضمام جعفر وحسين الفردان لاعبي الوصل، وإبراهيم لوتاه لاعب الأهلي، وتغيب بعذر كل من أحمد العاجل ومحمد العطاس، وتغيب دون عذر ولليوم الثاني على التوالي كامل السيد لاعب الأهلي، وواصل أحمد سعيد القيواني لاعب عجمان وجاسم العاجل لاعب رأس الخيمة تغيبهما عن المعسكر الداخلي منذ بدايته. 25 يونيو 1986

بدء صرف تذاكر طيران الإمارات

بدأت شركة طيران الإمارات في ممارسة نشاطها بصفة رسمية، وذلك بافتتاح قسم جديد بوكالة دبي الوطنية للسفريات (دناتا) لصرف تذاكر السفر الخاصة بالشركة على رحلاتها من دبي إلى كراتشي وبومباي ودلهي. 7 أكتوبر 1985

1982 مدرسة دبي تزور قيادة الشرطة

قامت مجموعة من طلبة مدرسة دبي الصناعية، بزيارة إلى قيادة شرطة دبي، وذلك بهدف الاطلاع على بعض الفنيات التي يدرس أساسياتها الطلبة من حيث الجوانب الفنية كفحوصات الصيانة بقسم النقليات، وشملت الزيارة أيضاً غرفة العمليات بالقيادة، حيث استمع الطلبة إلى شرح وافٍ من الرائد عباس السيد مدير التخطيط ومدير العمليات بالنيابة. 19 ديسمبر 1982

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل عزالدين عثمان

08 أبريل 1981

09 أبريل 1981