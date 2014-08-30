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حزب الوفد: وضعنا خطة لحل مشاكل المواطن المصري ودعم مشروعات الرئيس

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حزب الوفد: وضعنا خطة لحل مشاكل المواطن المصري ودعم مشروعات الرئيس حزب الوفد: وضعنا خطة لحل مشاكل المواطن المصري ودعم مشروعات الرئيس

حزب الوفد

صرح هاني الناظر المستشار العلمي لحزب الوفد والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، بأن الحزب قام بإعداد مجموعة من الخطط العلمية التي تضع حلولا واقعية للعديد من المشاكل التي تواجه المواطنين في مجالات عديدة منها الغذاء والطاقة والإسكان والعشوائيات والزراعة والصحة والتعليم والبحث العلمي وغيرها وذلك من خلال الاستفادة بنتائج الدراسات والبحوث والمشاريع العلمية التي يقوم بها علماء الجامعات ومراكز البحوث.

وأضاف الناظر، أن هذه الخطط تمثل الجزء الرئيسي من سياسة وبرنامج حزب الوفد، خلال المرحلة القادمة بهدف العمل بالتوازي ودعما للمشاريع القومية الكبري الناجحة التي يطرحها الرئيس عبد الفتاح ومن أجل تحقيق تناغم وتوافق حقيقي في العمل السياسي والتفيذي يصب في مصلحة المواطن المصري.

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