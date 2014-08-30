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السيطرة على حريق بمنزل خشبي بالسويس وإصابة 2

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السيطرة على حريق بمنزل خشبي بالسويس وإصابة 2 السيطرة على حريق بمنزل خشبي بالسويس وإصابة 2

اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس

نجح ضباط ومجندي الدفاع المدني بالسويس فى السيطرة على حريق بمنزل خشبي بحي الأربعين والذى خلف 2 مصابين وتم انقاذهم من موت محقق بالإضافة إلى السيطرة على حريق بإطارات سيارات تم اشتعال النيران فيها أمام أسواق بدر بحي فيصل .

تلقي اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إخطاراً من الرائد أحمد والي، قائد إطفاء السويس ورئيس قسم الحريق بنجاحهم من السيطرة على حريق ضخم بمنزل خشبي بحي الأربعين وأنقاذ 2 من موت محقق بعد أن حاصرتهم النيران حيث تم نقلهم لمستشفى السويس العام مصابين بكسور فى اليد والرقبة.

كما تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة وإخماد النيران فى حريق بإطارات سيارات أمام أسواق بدر فضلا عن المشاركة فى نقل وأخماد نيران بسيارة ميكروباص بعد أن أنقلبت بالكيلو 101 طريق السويس القاهرة وتسبب الحادث فى مصرع 5 وإصابة 5 أخرين .

جاري تحرير محاضر بوقائع الحريق والسيطرة عليها وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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