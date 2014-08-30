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«المفرقعات» تبطل مفعول عبوة ناسفة أعلى كوبرى النصر بالبحيرة

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«المفرقعات» تبطل مفعول عبوة ناسفة أعلى كوبرى النصر بالبحيرة «المفرقعات» تبطل مفعول عبوة ناسفة أعلى كوبرى النصر بالبحيرة

أرشيفية

تمكن خبراء المفرقعات بمديرية أمن البحيرة، من إبطال مفعول عبوة ناسفة تم العثور عليها أعلى كوبرى النصر بالكيلو 75 على الطريق الصحراوى بمنطقة النوبارية.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة،قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز غرب النوبارية، بالاشتباه فى وجود عبوه ناسفه أعلى كوبرى النصر بالطريق الصحراوى.

انتقل فريق من خبراء المفرقعات، برئاسة العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، وتم وقف المرور بالطريق، و قام خبراء المفرقعات بالتعامل من العبوة الناسفة وإبطال مفعولها باستخدام مدافع المياه وتبين أنها ماسورتين من الحديد وبداخلهما مواد مشتعلة ومتصلة بمفجر وتايمر.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.

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