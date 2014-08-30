استخدام غانا كقاعدة أممية لنقل الامدادات للدول المتضررة بـ«إيبولا»

أعلنت الرئاسة الغانية، الجمعة، أن الأمم المتحدة ستستخدم غانا كقاعدة للإمدادات المتجهة إلى الدول التي تشهد تفشي فيروس «إيبولا»، الذي أودى بحياة أكثر من 1550 شخصاً في غرب إفريقيا.

وأصيب أكثر من 3000 شخص منذ اكتشاف الفيروس في الأدغال النائية جنوب شرق غينيا، أوائل 2014، وانتقل الفيروس سريعاً إلى ليبريا وسيراليون ونيجيريا ، فيما أعلنت السنغال عن اكتشاف أول حالة مصابة، الجمعة.

وقال البيان إن «الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تحدث هاتفياً، مساء الجمعة، مع الرئيس الغاني، جون ماهاما، الذي وافق على السماح للوكالات الدولية باستخدام العاصمة الغانية، أكرا، كقاعدة لنقل الامدادات الجوية وأطقم العاملين إلى الدول المتضررة».