أخبار عاجلة

صحيفة إسبانية: ترامب سيفتح ذراعيه للسيسي في أول زيارة للبيت الأبيض -
صور| محافظ دمياط يشهد الاحتفال بيوم اليتيم -
«الإصلاح والنهضة»: نتواصل مع أحياء الإسكندرية لإعادة «رونق» المحافظة -
«صحة بورسعيد»: لا فرق بين الجديري المائي والكاذب.. ولا خطر منه على الأطفال -
قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر -
محافظ الدقهلية: تركيب كاميرات مراقبة في أماكن استلام القمح -
«هواوي» تحقق عائدات 75 مليار دولار وأرباح 5.3 مليار لعام 2016 -
قطع المياه 10 ساعات عن 7 مناطق في شبرا الخيمة.. الأربعاء -
صور| رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة في انفجار مركز التدريب -
تفاصيل لقاءات عبدالعال برؤساء برلمانات أوغندا وجورجيا وبنجلادش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

استخدام غانا كقاعدة أممية لنقل الامدادات للدول المتضررة بـ«إيبولا»

Google+ Print

أعلنت الرئاسة الغانية، الجمعة، أن الأمم المتحدة ستستخدم غانا كقاعدة للإمدادات المتجهة إلى الدول التي تشهد تفشي فيروس «إيبولا»، الذي أودى بحياة أكثر من 1550 شخصاً في غرب إفريقيا.

وأصيب أكثر من 3000 شخص منذ اكتشاف الفيروس في الأدغال النائية جنوب شرق غينيا، أوائل 2014، وانتقل الفيروس سريعاً إلى ليبريا وسيراليون ونيجيريا ، فيما أعلنت السنغال عن اكتشاف أول حالة مصابة، الجمعة.

وقال البيان إن «الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تحدث هاتفياً، مساء الجمعة، مع الرئيس الغاني، جون ماهاما، الذي وافق على السماح للوكالات الدولية باستخدام العاصمة الغانية، أكرا، كقاعدة لنقل الامدادات الجوية وأطقم العاملين إلى الدول المتضررة».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية