الاهلي يجمد الانتخابات.. ويرفض لائحة العامري

أعلن الأهلي في بيان رسمي مساء يوم الاثنين تجميد انتخابات مجلس إدارة النادي الأحمر والتي كان مقررا لها هذا الصيف.

الأهلي صرح في البيان بأنه يرفض تماما لائحة الرياضة التي أصدرها الوزير العامري فاروق.

وجاء في البيان "الأهلي يتجه لشكوى اللائحة عن طريق اللجنة الأوليمبية المصرية".

ويرى الأهلي أن اللائحة تصطدم وتتعارض مع الدستور، وهو ما سيجعل اللجنة الأوليمبية تتجه إلى المحكمة الدستورية.

ويعلن الأهلي في بيان أخر المواد التي يعترض عليها في اللائحة التي أصدرها وزير الدولة لشؤون الرياضة العامري فاروق.

وكان الأهلي قد دخل في صراعات قديمة مع الوزارة بسبب بند الثماني سنوات والذي يمنع أي عضو من الأعضاء الحاليين من النادي الأحمر دخول الانتخابات المقبلة.