أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الاهلي يجمد الانتخابات.. ويرفض لائحة العامري

Google+ Print
الاهلي يجمد الانتخابات.. ويرفض لائحة العامري الاهلي يجمد الانتخابات.. ويرفض لائحة العامري

أعلن الأهلي في بيان رسمي مساء يوم الاثنين تجميد انتخابات مجلس إدارة النادي الأحمر والتي كان مقررا لها هذا الصيف.

الأهلي صرح في البيان بأنه يرفض تماما لائحة الرياضة التي أصدرها الوزير العامري فاروق.

وجاء في البيان "الأهلي يتجه لشكوى اللائحة عن طريق اللجنة الأوليمبية المصرية".

ويرى الأهلي أن اللائحة تصطدم وتتعارض مع الدستور، وهو ما سيجعل اللجنة الأوليمبية تتجه إلى المحكمة الدستورية.

ويعلن الأهلي في بيان أخر المواد التي يعترض عليها في اللائحة التي أصدرها وزير الدولة لشؤون الرياضة العامري فاروق.

وكان الأهلي قد دخل في صراعات قديمة مع الوزارة بسبب بند الثماني سنوات والذي يمنع أي عضو من الأعضاء الحاليين من النادي الأحمر دخول الانتخابات المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع