المزينة يشهد تخريج طلبة الأنشطة الصيفية في قرية التراث

شهد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي حفل تخريج طلبة الأنشطة الصيفية في قرية التراث، وقال اللواء خميس المزينة إن الدورات الصيفية حققت أهدافها وترجمت عمليا مفهوم الهوية الوطنية لدى النشء من خلال تعريفهم بالماضي العريق وحثهم على الاعتزاز بالهوية الوطنية والتراث والعادات والتقاليد والموروثات الشعبية القديمة والمشغولات اليدوية التقليدية من أجل غرس حب الوطن في قلوبهم.

وأشاد اللواء خميس المزينة بالتعاون القائم مع هيئة دبي للثقافة والفنون ممثلة بقرية التراث، موضحا أن هذا التعاون أثمر بتخريج أفواج من أبنائنا وبناتنا، منهم من تعلم صنع القهوة وفنون صبها، وآخرون يتقنون أهمية «الليخ» وكيف استفاد آباؤهم وأجدادهم من سعف النخيل في صنع الحبال وشبك الصيد، ومجموعة أخرى تتقن بعض أبجديات صناعة الفخار ومجموعة من أبنائنا يدركون قيمة الخط العربي وفنونه وبحوره الواسعة والمبدعة.

تميز

وقام اللواء خميس المزينة بتخريج 177 طالبا وطالبة المشاركين في دورة (هويتي إماراتي وافتخر)، وتكريم إدارة قرية التراث في هيئة دبي للثقافة والفنون.

وحضر حفل التخريج اللواء عبد الرحمن محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز، واللواء الأستاذ الدكتور محمد احمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء محمد سعيد المري، مدير الادارة العامة لخدمة المجتمع، رئيس اللجنة العليا للأنشطة الصيفية، والعميد عبد الله علي الغيثي، مدير الادارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد الطيار انس المطروشي، مدير الادارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد المهندس كامل بطي السويدي، مدير الادارة العامة للعمليات، والعقيد سيف مهير المزروعي، مدير الادارة العامة للمرور بالنيابة، والعقيد عيد ثاني حارب، مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالوكالة، ومحمد العريدي، مدير إدارة المواقع التراثية والأثرية في هيئة دبي للثقافة والفنون، وأنور الهنائي، مدير قرية التراث.