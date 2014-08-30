"طرق دبي"تعلن عن إطلاق جائزة لأفضل شركة وعشرة سائقين

أعلن مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، عن اطلاق جائزة لأفضل شركة مركبات أجرة في دبي في الأداء اليومي وخدمة العملاء، بالإضافة إلى جوائز لأفضل عشرة سائقين لسيارات الأجرة، على أن يتم تكريم الفائزين في هذه الجائز في الأول من نوفمبر من كل عام، وهو الموعد الذي يصادف يوم المواصلات العامة والذكرى السنوية لتأسيس الهيئة.

جاء ذلك خلال لقاء برؤساء وممثلي شركات الامتياز لمركبات الأجرة في دبي وهي كارس تاكسي، والتاكسي الوطنية، ومترو تاكسي، وتاكسي العربية، إلى جانب مؤسسة تاكسي دبي، بحضور السيد أحمد هاشم بهروزيان رئيس لجنة تطوير الخدمات في الهيئة والمدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، والدكتور يوسف محمد آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، والسيد أحمد السويدي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي وعدد من مدراء الإدارات.

ورحب الطاير في مستهل اللقاء بالحضور، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها القائمون على شركات مركبات الأجرة في تحقيق تطلعات هيئة الطرق والمواصلات في تقديم خدمات ذات جودة عالية لمستخدمي مركبات الأجرة، مؤكداً حرص الهيئة على التطوير المستمر للارتقاء بخدمة النقل بمركبات الأجرة في دبي، بما في ذلك توظيف الانظمة الذكية والتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات مختلف المتعاملين، لاسيما في الظل توجه القيادة الرشيدة في دبي لتحويل الإمارة لمدينة ذكية تحقق السعادة للسكان والزائرين.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة إن دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص، أصبحت بفضل القيادة الحكيمة، موقعاً مهماً على خارطة السياحة والاقتصاد العالمي لما تتمتع به من استقرار أمني وبنية تحتية متطورة وخدمات ذات جودة عالية، إلى جانب توجه الحكومة نحو تقديم أفضل الخدمات لتحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين والزائرين، ومن هذا المنطلق علينا أن نستمر في تطوير خدمة النقل بمركبات الأجرة باعتبارها وسيلة حيوية في التنقل اليومي للسكان، حيث بلغ عدد مستخدمي مركبات الأجرة في النصف الأول من العام قرابة 106 ملايين 565 ألف راكب.

وأوضح الطاير أن الهيئة دشنت في العام الجاري مركز تأهيل السائقين في منطقة الروية، الذي يعد أول مراكز التدريب الذكية المخصصة لتدريب سائقي مركبات الأجرة من شركات الامتياز وسائقي مركبات الأجرة تحت الطلب للشركات الفخمة (الليموزين) في إمارة دبي، تحت أشراف مؤسسة المواصلات العامة، مشيراً إلى أن الهيئة تهدف من هذا المركز رفع مستوى السلامة المرورية في خدمة مركبات الأجرة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للركاب وصولاً إلى إسعاد المتعاملين.

وأضاف: هناك مجالات متعددة لتحسين وتطوير خدمة مركبات الأجرة في دبي، أهمها وضع معايير وضوابط صارمه لاختيار السائقين بحيث يتم تطبيقها بصورة تدريجية حتى لا تؤثر في معدلات التعيين المطلوبة، ومضاعفة العقوبات على السائقين المخالفين خاصة فيما يتعلق بالقيادة بطيش وتهور وسوء السلوك، وتطوير أسلوب التعامل مع الشكاوى بحيث يتم الرد عليها بشكل أسرع، وإعادة دراسة أسلوب ومناهج تدريب سائقي مركبات الأجرة، ودراسة إمكانية تعديل ساعات العمل للسائقين، إلى جانب دراسة إمكانية تعديل أسلوب حساب رواتب السائقين وتقليل الاعتماد على نظام العمولة، وتطوير أسلوب الرقابة باستخدام كاميرات وأجهزة إلكترونية لمراقبة أداء السائقين.

من جانبهم أعرب رؤساء وممثلي شركات الامتياز عن سرورهم بهذا اللقاء، للتعرف على التوجهات المستقبلية للهيئة في تطوير نظام النقل بمركبات الأجرة، إلى جانب تبادل الافكار حول مختلف المواضيع التي تتعلق بنشاط مركبات الأجرة، كما أعربوا عن تقديرهم لمبادرة الهيئة في إطلاق جائزة لتكريم أفضل شركة مركبة أجرة وأفضل عشرة سائقين.